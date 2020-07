L'alcalde de Lampedusa demana ajuda per la crisi migratòria que viu l'illa

L'alcalde de la localitat de Lampedusa, lloc de destinació de molts dels migrants que arrisquen la vida per arribar a Europa, estudia la possibilitat de declarar un «estat d'emergència» a l'illa si el Govern no actua per solucionar la crisi migratòria. «La situació s'ha tornat immanejable. Si el Govern no ho fa, declararé un estat d'emergència», ha avisat l'alcalde, Toto Martello, en declaracions a l'agència italiana ANSA.

Segons el mitjà, en tota l'illa, de 20 quilòmetres quadrats d'extensió, hi ha ara 1.027 migrants, inclosos 203 que havien arribat amb set vaixells interceptats durant la nit. Es creu que la majoria prové de Tunísia. Al voltant de 50 dels nouvinguts s'han quedat en tendes de campanya al port.

Lampedusa té un centre de migrants amb una capacitat per només 95 persones. Això fa que des de fa temps la situació es compliqui, sobretot amb el bon temps, quan més persones arriben.