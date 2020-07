L'Audiència Nacional reobre la peça «Carol» i cita a declarar com a investigada a Corinna Larsen

El titular del jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha decidit reobrir el cas de les gravacions de l'excomissari José Manuel Villarejo amb l'examant del rei emèrit Corinna Larsen en què parla de la seva relació amb Joan Carles I i suposats negocis irregulars de l'exmonarca. El magistrat la cita a declarar com a investigada el 8 de setembre a les 10 hores. També cita Villarejo el 7 de setembre a la mateixa hora. En una interlocutòria d'aquest dilluns, García Castellón acorda reobrir la peça denominada 'Carol' del 'cas Tàndem', que va ser arxivat pel jutge de l'AN Diego De Egea el 2018. La reobertura del cas pretén esclarir la possible existència d'un encàrrec per part de Corinna a Villarejo.