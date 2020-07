Alemanya veu Catalunya com una zona de risc pel repunt de contagis de coronavirus

Alemanya ha situat a Catalunya, Aragó i Navarra en la llista de "zones de risc", enmig de la preocupació pel repunt de contagis de coronavirus, tant importats com sorgits en el propi territori alemany.

La inclusió en aquesta llista, que determina l'Institut Robert Koch (RKI) en funció de les dades de noves infeccions, implicarà l'obligatorietat de sotmetre a un test a l'aeroport d'arribada a Alemanya als viatgers procedents d'aquestes regions.

A la decisió de l'RKI ha seguit l'emissió d'un advertiment oficial a la pàgina del Ministeri d'Afers Exteriors contra els viatges a aquestes tres zones donada la seva situació epidemiològica. Aquest avís eleva el grau a la recomanació no vinculant de dilluns contra els viatges turístics a aquests destins.

La imposició d'aquestes proves, que seran gratuïtes, la va anunciar dilluns passat el Govern federal, després de diverses sessions de consens amb els "Länder" alemanys, als quals correspon la seva implementació. En cas de donar positiu, l'afectat quedarà en quarantena domiciliària.

En alguns aeroports, com el de Tegel -en Berlín-, Frankfurt, Munic i Düsseldorf, ja funcionen els centres habilitats per practicar aquestes proves; en altres punts de país s'acceleren els preparatius per tenir-los llestos.

Fins ara, les proves són voluntàries, a l'espera que la setmana que passin a ser obligatoris, quan s'hagi assegurat la seva funcionalitat i regulat les normatives corresponents.

El propòsit és que es faciliti l'accés a un test gratuït a tots els viatgers que ingressin al país, encara que només de forma obligatòria a l'aeroport als procedents de zones de risc.

Per a la resta és opcional i disposa de 72 hores per sotmetre al test en qualsevol consulta mèdica o centre habilitat per a això. S'aconsella, així mateix, realitzar un segon test passats uns dies, transcorregut cert temps d'incubació.

La llista de zones de risc de l'RKI, competent en la matèria a Alemanya, inclou a Luxemburg, entre els països de la UE. La resta són tercers països, com Bòsnia i Hercegovina i Sèrbia, així com Turquia, Estats Units i pràcticament tota Amèrica Llatina -excepte Uruguai-, a més d'àmplies zones d'Àfrica i Àsia.

En l'actualització del Ministeri d'Exteriors d'aquest divendres s'ha informat així mateix de la situació a Madrid i algunes de les mesures adoptades el seu govern regional, com la prohibició de reunions de més de 10 persones i l'obligatorietat de tancar bars i restaurants, a molt tard, a les 01.30 de la matinada.

L'RKI elabora la seva llista de zones de risc d'acord amb línies mestres com que s'hagi superat la xifra acumulativa setmanal de 50 noves infeccions per 100.000 habitants. Aquest criteri s'utilitza per regions de les quals es disposi de xifres "fidedignes", en el que l'RKI inclou els països de la UE; per regions africanes o d'altres llocs sense dades més precises es cenyeixen a estimacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

El Govern de la cancellera Angela Merkel ha optat per la fórmula dels tests gratuïts als viatgers enmig de l'alarma pel nombre creixent de noves infeccions. Aquest increment s'ha observat a tot el país, mentre es temen nous rebrots amb el retorn dels ciutadans de les seves vacances a l'estranger o de visitants no alemanys.

Aeroport de Frankfurt

Fins ara, l'RKI ha verificat 207.828 contagis, dels quals 191.800 corresponen a pacients ja recuperats. El nombre de morts se situa en 9.134.

El còmput de contagis en les últimes 24 hores és de 902, una xifra més elevada que en els dies anteriors, amb entre 800 i 850 noves infeccions. Això implica un clar repunt respecte als entre 300 i 350 nous casos que es registraven diàriament fa tot just dues setmanes.

La majoria dels contagis massius es deriven de trobades familiars, cerimònies religioses i festes dins el propi territori alemany.

Segons informa aquest divendres el diari berlinès "Der Tagesspiegel", un de cada nou nous contagis registrats en les últimes tres setmanes a Berlín va ser en ciutadans que tornaven de l'estranger.

Dit mitjà, que es remet a informacions de les autoritats sanitàries de la capital i ciutat-estat alemanya, indica que en aquest marge de temps, es van verificar 543 nous contagis a Berlín, dels quals 60 corresponien a persones que procedien de l'estranger.

No es descarta que el percentatge d'infeccions "importades" sigui més gran, ja que hi ha uns 100 casos del còmput de noves infeccions en els quals no consta com o on es van encomanar.