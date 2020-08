El Suprem descarta les mesures cautelars contra el Rei emèrit

El Tribunal Suprem va rebutjar ahir la petició de l'entitat Òmnium Cultural d'adoptar mesures cautelars contra Joan Carles I perquè el sistema processal no permet fer aquest tipus de passos quan la persona no té la condició d'imputat, com és el cas del Rei emèrit. En una providència, la Sala de vacances del Suprem descarta adoptar les mesures sol·licitades per Òmnium, que va presentar dimarts a l'alt tribunal una petició urgent per activar la «recerca internacional» de l'exmonarca i perquè fos citat a declarar de manera immediata.

«El nostre sistema processal no preveu l'adopció de mesures cautelars respecte de qui no té la condició d'investigat», s'indica en la providència del Suprem, la Fiscalia del qual ha assumit la investigació del presumpte pagament de comissions en la construcció de l'AVE a la Meca en comprovar que una de les persones que podrien estar involucrades en els fets seria Joan Carles de Borbó.

L'entitat independentista va anunciar la petició de mesures cautelars després que dilluns la Casa Reial difongués una carta del monarca emèrit a Felip VI en la qual li comunicava la seva decisió de traslladar-se a viure fora d'Espanya davant la repercussió pública de «certs esdeveniments passats» de la seva «vida privada».

El Suprem encara ha de decidir si admet a tràmit la querella presentada per Òmnium contra Joan Carles I el juliol passat pels delictes de corrupció, blanqueig de capitals i frau fiscal. Emmarcada en la seva campanya «Fem-la caure», l'organització va explicar que no confiava en el Suprem, però que acudia a aquesta instància per «fiscalitzar» el paper del Ministeri Públic i evitar que serveixi per tapar «les vergonyes» de la corrupció. La Fiscalia General de l'Estat ha reforçat l'equip de fiscals que s'encarreguen de la investigació sobre el presumpte pagament de comissions en la construcció de l'AVE a la Meca.

La Fiscalia del Suprem va assumir la investigació procedent d'Anticorrupció i intenta «delimitar o descartar» la rellevància penal dels fets ocorreguts des de juny de 2014, quan Joan Carles I va deixar de ser cap de l'Estat i va perdre la inviolabilitat, segons el Ministeri Públic.

Corinna, «alleujada»

En un altre ordre de coses, els advocats de Corinna Larsen, l'antiga amiga del Rei emèrit, van assegurar que la seva clienta està «alleujada» per les investigacions de la Fiscalia de Ginebra i van lamentar les «accions il·legals» portades a terme en contra de l'empresària a Espanya. «Hi ha hagut moltes accions il·legals contra ella per encobrir el sistema fraudulent de gent molt influent a Espanya», van explicar els representants legals de Larsen en declaracions al diari sensacionalista alemany Bild. Segons aquest testimoni, Corinna Larsen hauria estat utilitzada com a «cap de turc» per ocultar uns procediments dubtosos, mantinguts durant «dècades».

Bild, el diari més llegit d'Alemanya, dedicava ahir com altres grans mitjans del país part de la seva portada al cas de el Rei emèrit i la seva sortida d'Espanya, que qualificava de «fugida». També titllava de «pel·lícula de suspens»la ruta escollida per arribar a República Dominicana, que va reconstruir a través d'informacions de mitjans espanyols.

El rotatiu alemany va dedicar també un espai destacat a la figura de Corinna, a la qual identificava amb el cognom que va portar de casada, zu Sayn-Wittgenstein, al qual deu el títol de princesa. Va recordar els seus orígens en el Land alemany de Hesse, el seu casament el 2000, a Londres, amb Casimir zu Sayn-Wittgenstein i com, anys després del seu divorci, el 2005, es va convertir a Espanya en la «reina de la premsa del cor» arran de la seva relació amb el rei Joan Carles, representant un paper important en els presumptes negocis tèrbols objecte de la investigació.

La sortida d'Espanya del Rei emèrit i la situació de la monarquia espanyola va ocupar igualment un espai preferencial al Süddeutsche Zeitung, diari de referència del país.