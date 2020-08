Gairebé tots els països Schengen desaconsellen als seus ciutadans viatjar a Espanya

Practicament tots els països Schengen han emès recomanacions en contra de viatjar a determinades zones d'Espanya, molts fins i tot han imposat restriccions per tal de controlar l'arribada de viatgers o turistes que procedeixin d'Espanya.

Ara com ara, tan sols cinc països - Luxemburg, Polònia, Portugal, Romania i Suècia- no han aconsellat no viatjar a Espanya o determinades regions espanyoles per temor a l'expansió del coronavirus.

Diàriament, les ambaixades espanyoles informen de les polítiques que apliquen en cada país i amb totes elles, el Ministeri elabora un document al qual ha tingut accés EFE.

Aquestes són les recomanacions i restriccions decretades pels 22 països Schengen a data del divendres 7 d'agost:



Alemanya

Recomana no viatjar a: Aragó, Catalunya i Navarra, que considera "zones de risc" i exigeix quarantena o presentar un test negatiu realitzat 48 hores abans de viatjar.

Àustria

Exigeix presentació d'un test negatiu PCR o quarantena de 10 dies per a tota Espanya excepte Canàries i Balears.

Bèlgica

No permet viatjar a Aragó, Navarra, Barcelona i Lleida.

Alerta per increment de casos i recomana realitzar-se un test i una quaretena als qui viatgin des de Madrid, Girona, Tarragona, País Basc, La Rioja, Sòria, Guadalajara, Castelló, València, Múrcia, Almeria, Balears.



Bulgària

No hi ha restriccions per a països de la UE i Schengen.

Xipre

Obliga a presentar resultat negatiu en un PCR a viatgers que provinguin d'Espanya, França, Itàlia, Països Baixos, Regne Unit, Grècia.

Croàcia

Recomana evitar tots els viatges a Txèquia, Andorra, Dinamarca, Noruega, Polònia, Portugal, Estònia i Malta, i aconsella evitar viatges no necessaris a Espanya i la resta de la UE i Schengen.

Dinamarca

Recomana no viatjar i prohibeix l'entrada excepte per a casos excepcionals a viatgers d'Espanya, Andorra, Luxemburg, Romania i Bulgària.

Eslovàquia

Considera a Espanya de "baix risc", encara que fa recomanacions per a Aragó, Catalunya i Navarra.



Eslovènia

Quarantena obligatòria (excepte excepcions molt taxades) per a viatgers des d'Aragó, Navarra, Catalunya i País Basc.

Sense restriccions d'entrada per als qui provinguin d'Andalusia, Astúries, Canàries, Castella-la Manxa, Ceuta, Extremadura, Galícia i Melilla.



Estoniana

Quarantena obligatòria per a viatgers des d'Espanya, Àustria, Bèlgica, França, Malta, Mònaco i República Txeca.

Finlàndia

Recomana no viatjar i obliga a realitzar quarantena als qui tornin d'Espanya, França, Àustria, Eslovènia, Bèlgica, Països Baixos i Andorra.

França

No hi ha restriccions d'entrada a França "tret que sigui aconsellable per motius de reciprocitat".

No obstant això, recomana no viatjar i fer-se un PCR a la tornada de Catalunya i Aragó.

Irlanda

Tots els països han de complir quarantena, excepte els inclosos en una "green list" en la qual no figura Espanya.

Letònia

Quarantena obligatòria, recomanació de no viatjar i suspensió de les connexions aèries amb Espanya, Luxemburg, Romania, Andorra, Bulgària, Bèlgica, Suècia, Portugal i Malta.

Luxemburg

No hi ha restriccions.



Països Baixos

Recomana realitzar només viatges imprescindibles i complir quarantena obligatòria al retorn de Barcelona i perifèria; Sagriá, Figueres i Vilafranc. Es recomana precaució en la resta d'Espanya.



Polònia

No s'han establert restriccions ni recomanacions especials, encara que s'està estudiant.

Portugal

No hi ha restriccions per a països de la UE i Schengen.



Regne Unit

Recomana no viatjar i obliga a realitzar quarantena de manera generalitzada als qui viatgin des de la majoria de països Schengen, inclosa Espanya.





Romania

No hi ha restriccions per a viatges a Espanya i resta d'UE, tan sols per a Luxemburg.



Suècia

No hi ha ni es preveu establir limitacions a viatgers procedents d'altres països UE.



Suïssa

Obliga a realitzar quarantena als qui provinguin de Luxemburg, Romania i Espanya (excepte Canàries i Balears).