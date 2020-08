Un mort i un ferit en caure una avioneta a la frontera amb Portugal

El copilot d'una avioneta portuguesa del dispositiu contra incendis que es va accidentar ahir quan participava en l'extinció d'un foc forestal transfronterer al Parc del Gerês-Xurés va morir, mentre que el pilot va resultat ferit de gravetat i va ser traslladat amb diversos politraumatismes a un hospital portuguès.

Fonts de Protecció Civil de Portugal van confirmar que el sinistre es va produir en una zona muntanyosa de Parc Natural Baixa Limia-Serra do Gerês-Xurés, on efectius de Portugal i Espanya combaten un incendi que va començar durant la matinada d'ahir i que afecta territori de tots dos països. En un vídeo difós a través de les xarxes socials per l'associació de bombers BRIF de Laza, es pot veure l'aaparell estavellat, una avioneta amfíbia Canadair i membres d'aquest cos, que pertany al dispositiu espanyol, treballant a la zona de l'accident per rescatar els dos tripulants.