Un mort i desenes de ferits en les protestes contra el president de Bielorússia

«Les furgonetes s'abalançaven directament sobre els manifestants i els colpejaven, ho vaig veure amb els meus propis ulls!». En un ostensible estat d'agitació, Natalia Chikulaeva, resident al barri Partizanski, al centre de Minsk, explica a través del telèfon el que va passar durant la nit de diumenge a la capital de Bielorússia després de la proclamació de la victòria de Aleksandr Lukaixenko a les eleccions presidencials. Segons oenagés locals, una persona va morir després de ser atropellada per un vehicle, i desenes més estan ingressades als hospitals de la ciutat amb ferides. Ahir a la nit hi va haver desenes de detinguts en noves manifestacions.

«Van utilitzar gas lacrimogen i granades atordidores, en esclatar aquests artefactes fan un estrèpit terrible», va continuar Natalia. «Van ser els Omon (tropes del Ministeri d'Interior i l'Exèrcit), amb prou feines han utilitzat la policia, perquè és més propera als ciutadans i el Govern dubta de la seva lleialtat», va explicar.

Després del tancament dels col·legis electorals a les vuit del vespre, aquesta dona ja entrada en anys i empresària de professió va acudir, al costat d'altres partidaris de la candidata opositora Svetlana Tikhanóvskaia, a l'escola número sis, on havien votat hores abans, per exigir un recompte públic dels vots. «Els membres de la comissió electoral del nostre col·legi que feien el recompte tenien por, i quan van acabar la seva tasca van ser trets de l'edifici amb un autobús oficial; la policia ens deia provocadors, quan arrestaven deien que la gent normal no circulava pels carrers a aquestes hores», va denunciar.

Natalia va tornar a casa ja entrada la matinada. «Me'n vaig anar quan em vaig adonar que ja no em quedava força», rememorava. Durant el matí d'ahir, va anar a les comissaries buscant coneguts arrestats. «Han detingut més d'una desena d'amics», es lamentava. Tot i la brutalitat dels enfrontaments, alguns testimonis asseguraven haver vist certs integrants de les forces de l'ordre deixar els seus escuts a terra i negar-se a reprimir, encara que aquest extrem no ha pogut ser confirmat. «Avui les manifestacions seran més multitudinàries», pronosticava Marharyta Turava des d'una localitat de la perifèria de Minsk.

Els enfrontaments no es van limitar a la capital, sinó que es van repetir a moltes ciutats del país. A Brest, una població de 350.000 habitants fronterera amb Polònia, es va produir un escenari similar, segons va explicar Daria Sherbich, una jove doctora que treballa en un hospital local. «En caure la nit, milers de persones es van reunir i van anar junts cap al centre de la ciutat; hi havia famílies amb nens, parlaven, somreien, reien, la gent parlava per telèfon; era un ambient de festa», va continuar.

En arribar a la zona de vianants, agents antiavalots pertanyents als Omon armats amb escuts els van tancar el pas, i van començar a empènyer-los i a increpar-los. «Tot d'una, em vaig veure dins d'una realitat paral·lela, no és el mateix veure per internet uns disturbis que viure'ls en persona», va explicar.



Desmentit del Govern de Minsk

El Govern de Bielorússia va negar que cap manifestant perdés la vida, i en canvi va explicar que una desena de membres de les forces de l'ordre van resultar ferits durant els disturbis nocturns. Lukaixenko va parlar per primera vegada després de l'escrutini i va qualificar les eleccions de «festa», criticant els manifestants. Els resultats oficials van proclamar la victora del president sortint amb un 80,2% dels vots.

L'aspirant opositora va dir que no acata aquestes xifres. Tikhanóvskaia no pensa emprendre el camí de l'exili i es quedarà a Bielorússia, passi el que passi, per exigir uns comicis sense manipulació, tot i que va assegurar que no participarà a les protestes per no donar una justificació al seu arrest.