Familiars de víctimes de covid-19 exigeixen una auditoria "urgent" sobre la gestió de la pandèmia

La Plataforma d'Afectats pel Coronavirus, formada per familiars de víctimes de covid-19, ha reclamat aquest dimecres una auditoria "urgent" de la gestió que s'ha fet de la pandèmia a l'Estat espanyol. "Arribarem tard altra vegada a estar preparats i a preveure el que pot passar si hi ha una altra pandèmia", ha alertat en roda de premsa Ángel Juárez, un dels portaveus de l'entitat. La plataforma ha demanat a les gestores de les residències d'avis, especialment les de grans fons d'inversió, que col·laborin per aclarir què ha fallat en aquests centres i ha avançat que ja s'han presentat un miler de demandes judicials per les morts en llars d'avis.