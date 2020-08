Imputen Podem per finançament irregular després de la denúncia d'un exadvocat

Dur cop judicial per a Pablo Iglesias. Podem va ser imputat ahir com a persona jurídica per presumpte finançament irregular després de la denúncia d'un antic advocat de la formació. El titular del Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, va prendre aquesta decisió després d'analitzar les acusacions de José Manuel Calvente contra el partit morat per possibles delictes de malversació i administració deslleial. A més, el jutge també va imputar el secretari de Comunicació de Podem, Juan Manuel del Olmo, estret col·laborador del vicepresident segon, i el tresorer i la gerent del partit, Daniel de Frutos i Rocío Esther Val, respectivament.

El jutge va citar els tres membres de Podem per al proper 20 de novembre en qualitat d'investigats després d'haver pres declaració el passat 29 de juliol a Calvente, que va ratificar la denúncia presentada davant la Guàrdia Civil fa diversos mesos, després de ser acomiadat al desembre. En aquell moment, l'advocat els va acusar d'acomiadar-lo per estar investigant «greus irregularitats» en el si de la formació. Els morats, per part seva, van assegurar que va ser destituït després d'obrir-se-li un expedient per assetjament sexual i laboral que, fa uns dies, va ser arxivat per un jutge.

Calvente va explicar que entre les «irregularitats» que va trobar en la comptabilitat de Podem hi havia despeses sense justificar o que no estaven previstes en els pressupostos i el pagament de sobresous. Unes imputacions que els morats neguen de manera categòrica, però que han resultat suficients perquè Escalonilla hagi sol·licitat a la formació d'Iglesias una gran quantitat d'informació sobre el finançament del partit i altres documents a diferents institucions com el Tribunal de Comptes, el Registre Mercantil o el Registre de Cooperatives de Madrid.

No obstant això, a Podem no veuen molt recorregut a la investigació. Ahir, la representació legal del partit va presentar un recurs demanant la nul·litat de la declaració de Calvente perquè el jutjat només els ha enviat 41 minuts de compareixença davant el jutge quan, en realitat, va declarar durant gairebé tres hores i mitja. Amb això, van sol·licitar també que es declarin nul·les les actuacions en les quals s'imputa la formació i els tres membres del partit per la situació «anòmala i irregular».

A més, fonts de Podem van denunciar que el jutge està duent a terme «una recerca prospectiva», quelcom que, van apuntar, «es tracta d'una manera d'investigar prohibida i sancionada en els estats de dret». Les mateixes veus van lamentar que la intenció del jutge d'instrucció és «practicar diligències donant per suposada la culpabilitat dels investigats des de l'inici de la recerca» i que el seu objectiu final és construir «un cas mediàtic que duri mesos encara que després jurídicament quedi en res».



Tensió política

Els partits de la dreta no van tardar a carregar contra el vicepresident segon, que, des de la seva irrupció en política, no ha deixat d'assenyalar els casos de corrupció. «Coneixia el presumpte finançament irregular de Podem sí o no?», li va preguntar el sotssecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, que va afegir que Iglesias «ha de deixar d'atacar les institucions i comparèixer en roda de premsa de forma urgent per donar la cara davant els mitjans de comunicació». Segons el portaveu, el vicepresident «no pot amagar-se ni un minut més», perquè està «acorralat pels escàndols» i «amagat sense donar la cara ni respondre als periodistes».

A Vox -personats com a acusació en la causa- van demanar la sortida d'Iglesias del Govern. Un Executiu en el qual els seus socis no van mostrar preocupació, encara que sí molta incomoditat.