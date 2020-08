Brussel·les demana quarantenes i proves obligatòries per evitar tancar fronteres

La Comissió Europea ha mostrat preocupació per les noves restriccions de viatge que han aplicat diversos governs europeus, advocant per aplicar mesures com quarantenes i proves obligatòries als viatgers en lloc de tancar totalment les fronteres per evitar disrupcions. En una carta datada el 7 d'agost, la Comissió recorda als ambaixadors dels estats membres que, «donades les experiències al principi de la pandèmia», la coordinació en aquesta àrea «és crucial per assegurar claredat i predictibilitat» per a ciutadans i empreses.

«La situació és ara volàtil, amb alguns estats membres experimentant xifres a la baixa i altres, desafortunadament, veient un augment en els casos. Hem vist que alguns estats membres han decidit mantenir o reintroduir certes restriccions als moviments transfronterers, de vegades de forma bastant descoordinada», estableix la missiva.

Entre d'altres canvis en els últims dies, Alemanya ha recomanat no viatjar a Espanya (excepte les Illes Canàries) i Holanda ha fet el mateix amb deu regions europees, entre les quals Madrid, París i Brussel·les.

La Comissió insisteix que els tancaments a les fronteres i les restriccions als viatges causen «disrupcions» que han d'«evitar-se el màxim possible». «Encara hem d'assegurar que la Unió Europea està preparada per a possibles rebrots de casos de COVID-19, al mateix temps hem d'evitar una segona onada d'accions descoordinades», insisteix la carta, signada per les directores generals de Justícia i Interior a l'executiu comunitari.

La missiva demana «evitar» restriccions i els controls «ineficaços» i insta en el seu lloc a plantejar mesures «proporcionades, coordinades i amb objectius», que es basin en l'evidència científica. Així, en lloc de la prohibició total de viatge, Brussel·les es mostra partidària que es permeti el moviment, encara que després s'obligui el viatger a fer quarantena o fer-se una prova PCR.

«Les restriccions a la llibertat de moviment només haurien d'imposar-se en circumstàncies excepcionals, quan estigui clar que són necessàries tenint en compte el risc a la salut pública», apunta la Comissió, que demana també als governs que estiguin en contacte entre ells abans de posar en marxa aquest tipus de mesures.

Pel que fa a la base científica per justificar aquestes mesures, Brussel·les recomana no fixar-se únicament en el nombre de casos nous en les últimes dues setmanes per cada 100.000 habitants, sinó tenir també en compte les estratègies de test que aplica cada país, incloent el nombre de proves i la taxa de positius de les mateixes. L'executiu comunitari demana també que es tingui en compte la distribució regional dels casos i que, en qualsevol cas, se segueixi «permetent i facilitant» la mobilitat per motius professionals o familiars i per als transportistes de béns.



Àustria reforça els controls

En aquest sentit, les autoritats austríaques van decidir ahir reforçar els controls sanitaris a les fronteres de país i oferiran a partir d'avui proves gratis de coronavirus a tots els turistes que tornin de Croàcia, va informar el ministre de Salut, Rudolf Anschober. «Des de fa uns dies, el nombre de persones que tornen de Croàcia ha constituït el major grup de les noves infeccions», va destacar el titular de Salut en un comunicat en el qual va fer referència a la marcada tendència a l'alça de les xifres de contagis que es registra actualment tant a Àustria com a Croàcia. A Àustria es van comptabilitzar 191 nous casos de COVID-19 en 24 hores, una xifra que, si bé és inferior als 303 contagis confirmats el dia previ, «preocupa» les autoritats.