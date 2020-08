Simón veu "molt probable" que hi hagi un "petit increment" de casos associats a les festes majors d'agost

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha afirmat que és "molt probable" que hi hagi un "petit increment" de casos de coronavirus en els pròxims dies associats a les festes majors d'agost. Tot i que Simón ha definit les d'aquest any com a "no-festes", el responsable de Sanitat ha suposat que les mesures de seguretat no s'hauran aplicat amb tot el rigor necessari a totes les zones ni s'hauran respectat per part de tots els grups de població. "Veurem si som capaços de controlar els efectes negatius i haurem de veure com evoluciona", ha dit aquest dilluns a la tarda en roda de premsa. Simón ha afirmat que a l'Estat hi ha un "increment progressiu" de casos però ha dit que és "suau".

Segons el responsable de Sanitat, l'augment de contagis és "més fàcil de controlar que en altres períodes" i és "moltíssim més suau que al març i abril". Tanmateix, ha admès que la dada de nous positius dels últims tres dies (16.269) "no és bona".

Simón ha destacat que el virus va evolucionant "geogràficament" i mentre autonomies com Catalunya ja estan en una fase de "control" ara són d'altres com Madrid les que estan incrementant els casos amb més força.

El fet que Catalunya hagi millorat indica, segons Simón, que és possible controlar els brots. El director del CCAES ha remarcat que la capacitat de detecció és del 60 al 70% del total de casos i ha explicat que s'estan identificant gairebé 20.000 sospitosos diaris a l'Estat espanyol.