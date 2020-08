Turquia augmenta la tensió enviant un altre vaixell a aigües de Xipre per buscar gas

El Govern turc va enviar ahir un altre vaixell explorador al sud-oest de Xipre per intensificar l'exploració d'hidrocarburs, en un gest de reafirmació de control sobre una àrea marítima que tant Turquia com Xipre reclamen com a zona econòmica exclusiva. L'enviament de l'explorador Yavuz, acompanyat de tres vaixells de suport i aprovisionament -l' Orhan Bey, l' Ertugrul Bey i l' Osman Bey- va ser anunciat la tarda de dissabte pel servei d'advertències marítimes Navtex. El comunicat de Navtex, emès des de l'estació turca d'Antalya i accessible al web del servei de navegació de les Forces Armades turques, assenyalava que els quatre vaixells es trobaran a la zona indicada fins al 15 de setembre. A la nota, Antalya demanava a totes les embarcacions «deixar espai» als vaixells turcs i aconsellava «no entrar en la seva àrea de treball».

Les coordenades indicades assenyalen un àrea de 600 quilòmetres quadrats a uns 120 quilòmetres a l'est de la ciutat de Pafos, a l'illa de Xipre. La zona està equidistant de les costes turques i egípcies, a uns 250 quilòmetres de cadascuna. Hores més tard, l'estació de Navtex de Larnaca a Xipre va qualificar l'actuació de Turquia de «greu violació de la llei internacional».