La Xina aprova la patent d'una vacuna encara en fase de prova

L'Oficina Estatal xinesa de Propietat Intel·lectual ha aprovat la primera patent d'una candidata a vacuna contra la covid-19 -encara en la tercera fase de proves-, que podria «ser produïda en massa en un breu període de temps», segons va publicar aquest dilluns la premsa local i informa El Periódico.

Aquesta vacuna, desenvolupada per l'Institut Científic Militar i la companyia biofarmacèutica xinesa CanSino Biologics, va començar a usar-se a finals de juny a l'Exèrcit xinès després que un equip dirigit per l'investigador Chen Wei descobrís un anticòs monoclonal neutralitzant d'alta eficiència.

Els resultats de la segona fase dels assajos clínics de la vacuna van demostrar que és segura i indueix resposta immune contra el coronavirus, d'acord amb una investigació publicada a finals de juliol a la revista The Lancet.

Segons la patent xinesa, la vacuna ha mostrat una «bona resposta immunològica en ratolins i rosegadors, i pot induir el cos a produir una forta resposta immune cel·lular i humoral en poc temps», recull el diari cantonès Southern Metropolis.

La patent assegura que aquesta vacuna «pot ser produïda en massa en un curt període de temps», i que és «ràpida i fàcil de preparar».

La seva seguretat i efectivitat s'haurà de confirmar en la fase tres, que es porta a terme a l'estranger, afegeix la informació.

D'altra banda, experts citats pel rotatiu Global Times indiquen que «és probable que CanSino sol·liciti també una patent juntament amb autoritats estrangeres per protegir els seus drets de propietat intel·lectual durant la cooperació internacional».

La investigació publicada al juliol a The Lancet va recollir que es van fer proves en més de 500 persones com a continuació de les primeres proves que es van publicar el maig passat, també amb resultats positius, però que es necessitaran més assajos en humans en fase 3, per confirmar si aquesta vacuna candidata protegeix eficaçment contra la infecció.

Els autors han subratllat, però, que cap participant en les proves de fase dos va estar exposat a virus després de la vacunació, de manera que no és possible encara determinar si el candidat a vacuna protegeix eficaçment contra la SARS-CoV-2. En total, la segona fase de proves d'aquesta vacuna es va fer amb 508 participants.



Prova d'ebola

Habitualment, el període perquè una vacuna pugui estar disponible per al seu ús massivament és de, com a mínim, entre 12 i 18 mesos, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), encara que la Xina ha accelerat els processos a causa de l'emergència sanitària mundial i ha permès que es duguin a terme al mateix temps alguns estudis en diverses fases.