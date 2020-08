L'opositor rus Alexei Navalni, en coma després de ser enverinat en un aeroport

L'opositor rus Alexei Navalni es troba en coma en estat greu en un hospital d'Omsk en què ha estat ingressat d'urgència després que, segons el seu portaveu, hagi estat presumptament enverinat amb una toxina en el seu vol de tornada a Moscou des de la ciutat siberiana de Tomsk.

«Navalni tornava aquest matí de Tomsk a Moscou. Es va trobar malament durant el vol. L'avió va aterrar d'emergència a Omsk. Alexei té una intoxicació. Anem en ambulància a un hospital», va informar en un primer moment la portaveu de la seva fundació, Kira Yarmish, a Twitter.

El portaveu, que va precisar que l'opositor «està inconscient», ha suposat que «hauria estat enverinat amb alguna substància afegida al seu te, l'únic que va prendre al matí». «Els metges diuen que la toxina es va assimilar més ràpid amb un líquid calent», va afegir, segons recull l'agència russa Sputnik.

Posteriorment, va precisar que l'opositor es trobava a l'UCI, que estava amb ventilació assistida i romania inconscient, mentre que en el seu últim missatge ha aclarit que es troba «en coma, en estat greu».

Yarmish va denunciar que els metges estarien retardant els resultats de les anàlisis que s'han realitzat per determinar les causes de la situació de Navalni i ha precisat que fins a l'hospital ha arribat ja la policia, a petició seva.

Per la seva banda, Alexander Murajovski, el metge cap de l'hospital d'Omsk en què ha estat ingressat ha reconegut que el líder opositor es troben «en estat greu», segons informa l'agència russa Tass.

El departament regional de Salut rus també va confirmar l'hospitalització de Navalni. En aquest sentit, asseguren que «es troba ingressat en una unitat de cures intensives en la qual se li estan fent totes les proves necessàries», va informar l'organisme, segons Sputnik.



Opositor al règim

Navalni s'ha convertit en els darrers anys en la cara més visible de l'oposició al president rus, Vladímir Putin, encapçalant nombroses protestes en contra seva i sent detingut en repetides ocasions per les autoritats russes.

El president de França, Emmanuel Macron, va oferir asil a l'opositor rus. «Per descomptat, estem disposats a donar tota l'assistència necessària a Alexei Navalni i a la seva família, en relació amb la seva salut, asil i protecció», va dir Macron en una roda de premsa al costat de la cancellera alemanya, Angela Merkel, amb qui es va reunir a Fort de Bregançon, la residència de vacances dels presidents francesos.

Macron va explicar que els dos líders van dedicar «bastant» temps a analitzar el que ha passat amb Navalni i van coincidir en la necessitat que hi hagi «completa claredat» sobre els fets. La cancellera alemanya, Angela Merkel, també va oferir el seu país per donar a Navalni l'assistència mèdica que requereixi en aquests moments, si bé en el seu cas no ha esmentat un possible asil. L'ONG alemanya Cinema va informar que ja ha iniciat les gestions per aconseguir un avió medicalitzat perquè Navalni pugui ser traslladat a Alemanya «per raons humanitàries».