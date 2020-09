Casado: «Tindré tolerància zero amb les conductes que no hagin estat exemplars»

Pablo Casado sabia des del 2018 que la bomba del cas Kitchen li explotaria en qualsevol moment. Les notícies que llegeix aquests dies sobre l'operació ordida, suposadament, pel Ministeri d'Interior en el Govern de Rajoy per robar-li dades sobre la caixa B a Luis Bárcenas, l'«indignen» i li «preocupen», va explicar ahir, però les veia venir, va confessar, com demostren les seves actuacions en els últims mesos. «Caurà qui hagi de caure» va afirmar, abans d'avisar que tindrà «tolerància zero amb qualsevol conducta que no hagi estat exemplar».

Casado va recordar que cap dels afectats (ni Francisco Martínez, antic secretari d'Estat, ni l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz ni l'ex-secretària general de PP, María Dolores de Cospedal) són al partit. No van formar part de llistes electorals, malgrat que tant Martínez com Fernández Díaz ho van demanar l'any passat. I a Cospedal se la va convidar a deixar l'escó al novembre de 2018, quan es van publicar àudios en què es constatava les seves maniobres amb l'excomissari José Manuel Villarejo. Casado es «va anticipar» i no va comptar amb ells dos, va destacar, perquè hi havia «evidències» que li van fer desconfiar.

El jutge decidirà en els propers dies si imputa Fernández Díaz, Cospedal i el seu marit, Ignacio López del Hierro, com li demana la fiscalia anticorrupció. Martínez és l'únic que ho està en aquest moment.



Fer-los fora del partit

Què pot fer Casado si el jutge els assenyala? El líder del PP va recordar el que fonts de la direcció avisen des de fa set dies: si finalment Fernández Díaz i Cospedal, que sí que són militants, a diferència de Martínez, fossin imputats judicialment, se'ls obriria un expedient que podria acabar amb la suspensió de l'afiliació. És el que marquen els estatuts. «Aquest tipus d'actituds, vinguin d'on vinguin, i afectin qui afectin, comptaran amb el nostre retret i caurà qui hagi de caure», va declarar. És el procés intern que es va seguir el 2014 amb Rodrigo Rato i la resta d'afectats per les targetes opaques de Caja Madrid i Bankia. El partit els va expulsar.

En una entrevista a la COPE no se li va preguntar a Casado si tem que Rajoy, com a responsable del Govern que, presumptament, va organitzar l'espionatge, pugui acabar implicat, però en tot cas no va posar línies vermelles al seu «caigui qui caigui».

Paral·lelament, el líder del PP va posar en dubte la tasca de la fiscalia per ser el principal càrrec d'aquesta institució Dolores Delgado, exministra de Pedro Sánchez, i va demanar que a la comissió d'investigació del Congrés «s'investigui tot».