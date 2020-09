Aguado demana ajuda a Sánchez mentre el seu govern segueix en caos

El dia després de l'anunci frustrat dels confinaments a la Comunitat de Madrid, el Govern regional seguia ahir sumit en la confusió i els ciutadans en suspens. La tensió interna devia estar tan al límit que el vicepresident Ignacio Aguado, de Ciutadans, va demanar la implicació «contundent» de Pedro Sánchez en la crisi. Ho va fer poc després que l'habitualment conciliador ministre de Sanitat, Salvador Illa, exigís a Isabel Díaz Ayuso que faci tot «el que faci falta» per afrontar la pandèmia.

La presidenta regional segueix sense aparèixer i va manar a dosdels seus consellers a intentar tranquil·litzar a uns ciutadans desconcertats, que no saben què passarà a la seva vida a partir del cap de setmana. El de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, va gravar un vídeo destinat, com ell mateix diu, a «enviar un missatge de calma en referència a les interpretacions que s'estan realitzant respecte a la situació de coronavirus» a la Comunitat. Assenyala que l'executiu regional està treballant en una «proposta per a prendre decisions en el sentit de restringir la mobilitat i reduir l'activitat en les zones amb major transmissió del virus», però va precisar que fins avui no s'anunciaria amb més detall.Escudero va fugir de la paraula confinament però no ho va descartar. Al cap i a la fi, quan es limita la mobilitat s'està aplicant un tipus de confinament. Segons la Cadena Ser, Ayuso va pressionar sense èxit al viceconseller Antonio Zapatero perquè es retractés en un vídeo del seu anunci del dimecres dels «confinaments selectius».

L'altre conseller a intervenir, Enrique López, va argumentar que atès que una comunitat autònoma no pot «confinar a les persones a les seves cases», sense demanar l'Estat d'alarma, el que es busca és «limitar, reduir la mobilitat i limitar els contactes no necessaris per evitar un factor de risc que és la relació humana». «Cal llançar un missatge de tranquil·litat a la població», va advertir perquè la paraula confinament «genera angoixa». Serà un confinament però amb un altre nom?

El ministre de Sanitat portava dies elogiant les mesures que estava prenent Madrid. Fins ahir, que va urgir a fer «el que faci falta» per a controlar l'epidèmia, descartant, això sí, activar un estat d'alarma local. «Hi ha recorregut previ abans d'arribar aquí», ha manifestat. Fonts governamentals consultades per El Periódico afegeixen a més que el Govern central no declararà l'alarma, tret que el demani Ayuso, atès que des que es va traspassar el bastó de comandament a les autonomies, és la seva «responsabilitat».

La presidenta de la Comunitat de Madrid va ser precisament un dels principals ariets de Pedro Sánchez durant l'Estat d'alarma. Sempre va renegar d'aquest instrument i va reclamar que fossin les autonomies les que prenguessin les decisions.

Per això, van resultar cridaneres les paraules del vicepresident de Madrid, Ignacio Aguado. En una declaració sense preguntes, va demanar al Govern central «que s'impliqui de manera contundent en el control de l'epidèmia». Ciutadans sí que va fer costat a Sánchez a l'hora de prorrogar els successius estat d'alarma. El vicepresident va precisar que havia «traslladat a Ayuso» la reclamació que anava a realitzar públicament, si bé no va aclarir si compta amb el suport de la presidenta a l'hora de demanar més implicació al Govern central.

D'altra banda, la majoria dels espanyols voldrien que les restriccions fossin més exigents, informa ACN. Un 58,3% dels ciutadans voldria mesures de control i aïllament «més exigents» davant de la covid-19 mentre que un 25,8% creu que es pot seguir com fins ara. Així ho posa de relleu un baròmetre especial del CIS, que també indica que un 40,3% no estaria disposat a vacunar-se immediatament un cop hi hagi vacuna. Per contra, un 44,4% sí que es vacunaria de forma immediata, un 3,1% ho faria depenent de l'origen, la fiabilitat o la informació sobre la vacuna i un 11,2% no ho sap.



El Ministeri de Sanitat va registrar hir 11.291 nous positius i 162 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dimecres. L'Estat va superar dilluns les 30.000 defuncions per la covid-19. Ara el total és de 30.405. Segons l'últim informe publicat aquest dijous, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 625.651 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant de les noves infeccions pel virus i acumula 181.959 casos, 20.987 en els últims set dies. Catalunya ha registrat 127.544 casos des que va començar la pandèmia, 5.078 en la darrera setmana.