Orban insisteix a tancar les fronteres de la UE als refugiats

La primera reacció crítica al Nou Pacte per a la Migració i l'Asil anunciat dimecres per la Comissió Europea no es va fer esperar. El primer ministre d'Hongria, el conservador Viktor Orban, un dels líders europeus més díscols respecte a les polítiques amb els refugiats va considerar que la normativa proposada per Brussel·les no vol dir «un gran avanç», tot i que endureix les condicions per als sol·licitants d'asil.

«El gran avanç vindrà quan s'accepti la proposta hongaresa que diu que ningú pot trepitjar la Unió Europea sense tenir el permís per fer-ho o sense que la seva petició d'asil sigui acceptada. Fins a aquest moment, han de romandre fora del territori de la Unió Europea», va afirmar Orban. Es tracta del cop més dur rebut per la nova normativa migratòria, presentada tot just 24 hores abans a Brussel·les per intentar trobar una sortida de conjunt per a una qüestió que genera profundes divisions en el continent.

El nou pacte migratori es desmarca de la fórmula de les quotes que es va establir després de la crisi de 2015, amb l'arribada de centenars de milers de refugiats.