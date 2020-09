El Papa obliga un cardenal a renunciar per desviar fons d'ofrenes

El papa Francesc ha demostrat que no li tremola la mà a l'hora de fer neteja al Vaticà, en forçar la retirada d'un dels homes més potents de la Cúria durant anys i ara prefecte de la Congregació per a les causes dels Sants, Angelo Becciu, que fins i tot ha renunciat als drets del cardenalat i no podrà participar en el conclave, després de ser esquitxat per les irregularitats en la gestió de l'Òbol de Sant Pere, la institució que gestiona les donacions dels fidels per a obres de caritat. Concretament, hauria desviat diners d'aquestes donacions per comprar-se un pis a Londres.

En un inusual comunicat, el Vaticà va informar en un parell de línies, sense més explicacions, que el Papa acceptava la renúncia presentada per Becciu al seu càrrec de prefecte, però també als drets com a cardenal, encara que no al títol, quelcom que només havia passat abans amb tres cardenals acusats de gravíssims casos d'abusos sexuals sobre menors o doctrinals.

Una cosa semblant va passar l'any 2015 amb el cardenal i arquebisbe emèrit d'Edimburg, Keith O'Brien, que també va ser obligat a renunciar als drets del cardenalat, després de les denúncies de diversos sacerdots per «conductes impròpies» quan dècades abans havia ocupat un alt càrrec en un seminari.

El 2018, Theodore McCarrick, exarquebisbe de Washington, va deixar el càrrec com a cardenal i més endavant va ser expulsat del sacerdoci, després d'haver estat trobat culpable d'abusos a menors i adults. Al segle XX només havia renunciat com a cardenal el jesuïta francès Louis Billot, en avalar les crítiques al Papa Pius XI que van ser llançades per l'organització tradicionalista Action Française.

El prefecte de la Congregació per a les causes dels Sants tenia dijous una reunió amb el Papa per presentar-li l'aprovació dels nous decrets de beatificacions i canonització, però el que va succeir és que el pontífex argentí li va demanar que abandonés el càrrec i prescindís dels drets com cardenal.



La reacció del cardenal

Es creia que podria haver estat el propi Becciu qui va fer un pas enrere, però va ser Francesc, a qui no li tremola la mà a l'hora de fer neteja, qui l'hi va demanar, com va confirmar el cardenal en una declaració al diari Il Messaggero. «Estic impactat. Preocupat. És un cop per a mi, la meva família, la gent del meu poble. per l'esperit d'obediència i per l'amor que porto a l'Església i al Papa, vaig acceptar la seva petició de renúncia. Però sóc innocent i ho provaré. Li demano al Sant Pare que tingui dret a defensar-me», va afirmar.

Després de l'arribada del substitut de Becciu, el veneçolà Edgar Peña Parra van començar a estirar dels fils de la gestió de l'Òbol de Sant Pere. Tot va esclatar quan Peña Parra va demanar un préstec al Banc Vaticà (IOR) per cobrir el desgavell de l'operació financera de la compravenda d'un edifici a Londres, el que va aixecar les sospites i va provocar que s'activessin tots els protocols anticorrupció posats en marxa pel papa Francesc.