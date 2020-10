El Papa dona suport a les unions civils entre homosexuals per primera vegada

El papa Francesc ha donat el seu suport a les unions civils entre persones del mateix sexe per primera vegada com a Papa en una entrevista concedida per al llargmetratge documental 'Francesco', que s'estrena aquest dimecres en el Festival de Cinema de Roma, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

El vistiplau del Pontífex ha arribat a la meitat de la pel·lícula, que aprofundeix en els temes que més el preocupen a Francisco, inclòs el medi ambient, la pobresa, la migració, la desigualtat racial i d'ingressos i les persones més afectades per la discriminació.

"Les persones homosexuals tenen dret a estar en una família. Són fills de Déu", declara Francisco en una de les seves entrevistes per a la pel·lícula. "El que hem de tenir és una llei d'unió civil, d'aquesta manera estan coberts legalment", agrega Bergoglio.