Fiscalia demana més informació a Defensa sobre el xat de militars retirats abans de decidir si obre una investigació

La Fiscalia de Madrid ha sol·licitat a la ministra de Defensa, Margarita Robles, més informació sobre el xat de militars retirats de l'Exèrcit de l'Aire en el qual parlaven d'un cop d'estat contra el Govern o fins i tot mostraven el seu desig d'"afusellar a 26 milions" de persones abans de decidir si obre una recerca sobre aquest tema.

La Fiscalia de la Comunitat de Madrid ha remès un escrit a Robles en el qual comunica que ha rebut la informació que la ministra ha enviat aquest mateix dijous sobre la conversa de WhatsApp denominat 'El Xat de la XIX de l'Aire', que ha estat revelada pel digital 'Infolibre', i en el qual s'inclouen missatges contra l'Executiu de coalició, parla de "pronunciaments" i del seu desig de "mort" dels membres del Govern.

En aquest escrit s'al·ludeix al fet que en la comunicació rebuda figura la informació periodística publicada pel periòdic digital. Per tant, abans de valorar la procedència o no d'incoar les oportunes diligències de recerca i, "si escau", determinar la competència, sol·licita ampliació de la informació rebuda, ha informat la Fiscalia en un comunicat.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha decidit posar l'assumpte en mans de la Fiscalia, segons ha confirmat un portaveu del seu Departament, per si els fets anessin constitutius de delicte, "comès per persones que a més poguessin atribuir-se la condició de militars en actiu, sense ser-ho".

Pel que sembla, en aquests missatges, que pertanyen a membres de la XIX promoció de l'Exèrcit de l'Aire, tots ja retirats, s'aboquen "manifestacions totalment contràries a l'ordre constitucional, fent al·lusions vetllades a un pronunciament militar", assenyala la Fiscalia.

Defensa de la legalitat

En el seu escrit, Defensa considera que correspon al Ministeri Fiscal investigar l'"eventual rellevància penal" de la conversa privada entre militars ja retirats, "en defensa de la legalitat". I subratlla la seva voluntat de "salvaguardar l'honorabilitat i la pública estimació de les Forces Armades i dels homes i dones que les integren".

El Ministeri insisteix que els membres dels Exèrcits i l'Armada estan "bolcats" en el compliment de les funcions que els atribueix la Constitució i "la seva conducta exemplar" res té a veure amb manifestacions "que repugnen al respecte degut en una societat democràtica, pluralista i basada en la llibertat política i ideològica".

El Departament dirigit per Robles insisteix que els militars en actiu no han de veure perjudicada la seva "estimació pública" per actuacions que els són "totalment alienes i que podrien merèixer a més un retret penal".