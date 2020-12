«Els veuré d’aquí a quatre anys», assegura el president sortint

Fa setmanes que els mitjans dels Estats Units apunten la possibilitat que Donald Trump llanci una candidatura per intentar tornar a ser president el 2024 després de ser derrotat en les darreres eleccions per Joe Biden, un resultat que segueix negant-se a acceptar i apel·lant sense èxit davant els tribunals. Ja no cal recórrer a tercers com a font. Ahir, en una festa de Nadal a la Casa Blanca que una de les assistents va retransmetre parcialment en un directe per Facebook, el mateix Trump va verbalitzar les seves intencions. «Han estat quatre anys fantàstics. Estem intentant fer-ne quatre més. Si no, els veuré d´aquí a quatre anys», va dir.

La frase de Trump confirma, si més no de moment, els seus plans. I el que ara queda per veure és si oficialitzarà aquesta candidatura, o quan ho farà. La cadena NBC va publicar una informació, basada en tres fonts anònimes «amb coneixement de les converses», que assegurava que està en marxa una «planificació preliminar» per llançar formalment una candidatura el 20 de gener, dia de la presa de possessió de Biden. Segons aquesta informació, Trump no té previst ni assistir a aquesta jura del càrrec del líder demòcrata ni tampoc convidar prèviament el president electe a la Casa Blanca o si més no parlar amb ell per telèfon.

Encara que de moment res pot donar-se per segur, una nova candidatura de Trump quadraria amb moltes de les coses que han passat en l´últim mes. La campanya del president nord-americà, per exemple, va llançar després de les eleccions un intens esforç de recaptació de fons per a, oficialment, finançar les demandes contra els resultats dels comicis als tribunals dels diferents estats (que estan fracassant estrepitosament per falta de proves). Com s´ha publicat aquesta setmana, no obstant això, dels imponents 170 milions de dòlars recaptats al novembre, el 75% ha anat a parar a Save America (Salveu Amèrica), un Comitè d´Acció Política que Trump va llançar a mitjans de mes i que podrà destinar els fons a actes de campanya.