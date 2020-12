El rei emèrit intenta regularitzar part de les irregularitats amb Hisenda

El rei emèrit, Joan Carles I, intenta regularitzar la seva situació fiscal. Segons va publicar ahir el diari El País, el seu advocat ha presentat davant l´Agència Tributària una declaració voluntària amb aquest objectiu. Hisenda està ara analitzant l´escrit i en els propers dies decidirà si accepta la regularització o sol·licita aclariments i quin és l´import a pagar.

La declaració presentada pel rei emèrit no té relació amb els seus possibles béns a l´estranger, sinó amb l´ús, per part de Joan Carles I i d´alguns dels seus familiars, de targetes bancàries amb fons opacs de l´empresari mexicà Allen Sanginés-Krauseno. El cas de l´ús d´aquestes targetes està sent investigat per la Fiscalia del Tribunal Suprem.

L´ús de les targetes es va produir entre 2016 i 2018, quan el rei emèrit ja havia abdicat i perdut la immunitat. L´import defraudat superaria els 120.000 euros en alguns exercicis, límit a partir del qual es considera delicte fiscal, castigat amb fins a cinc anys de presó. Segons la llei, la regularització voluntària es pot presentar en qualsevol moment abans que l´Agència Tributària obri una inspecció o un jutge el citi a declarar com a investigat per presumpte frau fiscal o blanqueig de capitals.

El rei emèrit va sortir d´Espanya a l´agost i resideix des de llavors als Emirats Àrabs Units com a hoste del xeic Mohammad bin Zayed, príncep hereu d´Abu Dhabi. El seu retorn està pendent que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirigeix les tres investigacions obertes pel Ministeri Públic contra ell, arxivi les investigacions o presenti una querella.

En aquests moments hi ha tres línies d´investigació relacionades amb el rei emèrit. A més de les relatives a les targetes opaques i als béns a l´estranger, a principis de novembre es va revelar l´existència d´una tercera investigació relacionada amb comissions procedents de l´AVE a la Meca.