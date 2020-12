Brussel·les i Londres encaren les «últimes hores» del Brexit estancats en la pesca

És l'hora la veritat. Ens queda molt poc temps útil en aquesta negociació, unes hores, si volem que (l'acord entre el Regne Unit i la Unió Europea) entri en vigor l'1 de gener. «És el missatge que llançava ahir el negociador europeu, Michel Barnier, davant del ple de Parlament Europeu a on va anar a fer balanç d'unes negociacions que han entrat en la seva recta final. Divendres els equips negociadors de Londres i Brussel·les van tornar a reunir-se per fer l'«últim intent» i intentar desbloquejar els esculls que encara persisteixen, i particularment trobar una solució a el capítol de la pesca.

Les paraules de Barnier arribaven a penes 12 hores després d'una nova conversa telefònica entre la presidenta de la Comissió Eurpea Úrsula von der Leyen i el primer ministre britànic, Boris Johnson. Una breu trucada que va servir per constatar l'existència de diferències, particularment sobre la pesca. «Superar-serà molt desafiant», va dir en un comunicat la dirigent. Johnson va ser més lluny en la seva anàlisi i va concloure que sembla «molt probable» que no hi hagi acord «llevat que la UE canviï substancialment de posició».

Encara que hi ha hagut «progressos importants» en les últimes setmanes i dies, i el 95% de les disposicions ja estan acordades després només nou mesos de negociacions, un temps rècord per als estàndards habituals de les negociacions comercials amb tercers països, Barnier va reiterar que tot pacte sobre la relació futura és un «conjunt coherent» i que no hi haurà fumata blanca «fins que no hi hagi acord sobre tot».

I això vol dir, a ulls del polític francès, una cooperació econòmica i comercial ambiciosa però també justa i equitativa. «Ha de basar-se en igualtat de condicions, en una competència justa. Normes lleials i exigències en matèria mediambiental, social i climàtica. Si el Regne Unit sobirà desitja en el futur allunyar d'aquesta via és el seu dret però això necessàriament tindrà conseqüències a l'hora d'accedir al nostre mercat sense aranzels i sense quotes», va recordar.

A més d'una competència justa entre els dos blocs el gran escull pendent continua sent la pesca. «El Regne Unit vol recuperar la seva sobirania en matèria de pesca, controlar l'accés a les seves aigües. Ho acceptem i ho respectem», va explicar Barnier. «Però si el Regne Unit, després d'un període de transició creïble i suficient vol poder tallar l'accés a les aigües per als pescadors europeus en qualsevol moment, la Unió Europea ha de tenir dret sobirà per contestar aquesta mesura ajustant el seu mercat», ha avisat el polític francès sobre un dels grans problemes que impedeixen l'acord.