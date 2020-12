Detingut un policia municipal de Madrid per abusar sexualment d'una jove i al seu company per consentir-lo

La Unitat de l'Atenció a la Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional de Madrid ha detingut a un agent municipal de Madrid per suposadament abusar sexualment d'una jove veneçolana, i al seu company per encobrir-lo i consentir els fets, han informat a Europa Press fonts policials.

Tot va començar passada la 1 de la matinada del dissabte quan els joves policies, que estan en servei en el seu primer any de la seva promoció, van seguir a una jove, de 27 anys, per la zona del barri de la Elipa. Quan la dona va entrar en un portal del carrer Ricardo Ortiz, els policies locals van entrar amb ella amb ella procedint a escorcollar-la amb l'excusa que podia ocultar una cosa il·lícita.

En aquest moment, segons les mateixes fonts, un dels agents li va ficar la mà per la samarreta tocant-li els pits per dins del sostenidor. Després, li va baixar els pantalons per a grapejar-li les natges i la vagina; mentre l'altre agent mirava i el consentia.

Després de l'ocorregut, els funcionaris van demanar el telèfon a la noia i aquesta mateixa nit li van manar per WhatsApp fotos d'ells nus, segons el relat de la dona, que ha publicat avui el diari 'El Mundo'.

La víctima d'aquests presumptes abusos va denunciar els fets aportant aquestes fotos i un enregistrament de mòbil, gràcies a la qual cosa van ser arrestats el diumenge aquests dos agents per part de la Policia Nacional. Després de ser posats a disposició judicial, han quedat lliures amb càrrecs a l'espera de judici.



Expedient disciplinari per falta molt greu

A més, el Cos Local els ha obert un expedient disciplinari per falta molt greu i, cautelarment, s'ha separat als dos agents i se'ls ha canviat de destinació, a l'espera de les conclusions de la recerca de la Policia Nacional, han indicat a Europa Press fonts municipals.

No obstant això, els arrestats han negat els abusos i asseguren que van parar i van identificar a la denunciant perquè circulava pel carrer en ple toc de queda i es va ficar alguna cosa en la bossa en veure'ls, per la qual cosa van inspeccionar si portava una cosa sospitosa, "però res més", han indicat a Europa Press fonts sindicals.

Un d'ells sí ha admès que li va demanar el número de mòbil i li va escriure posteriorment. Ha negat també que no li enviessin cap foto nu, encara que sí que reconeix fotos sense samarreta en el seu perfil de WhatsApp. Per això creuen que la denúncia pot ser una represàlia a l'actuació policial i possible multa.