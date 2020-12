Europa endureix les restriccions per Nadal

Els governs europeus han endurit les restriccions per Nadal per fer front al repunt dels contagis de covid-19 en la majoria dels països. Davant un mapa d'Europa pràcticament tot vermell, la majoria de països han optat per extremar les restriccions per evitar que hi hagi una tercera onada després de les festes. Alemanya, França, Països Baixos i Itàlia són alguns dels estats que més limiten els contactes i els moviments, mentre Espanya deixa en mans de les autonomies la definició de les mesures. Els països amb toc de queda el mantenen durant les festes, mentre al Regne Unit, amb la detecció de la nova soca, s'han endurit les restriccions fins a arribar a prohibir les trobades a les zones més afectades.

A Europa, només Islàndia i Irlanda tenen una incidència per sota dels 100 casos per cada 100.000 habitants, segons dades del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès). Amb gairebé tot el mapa en vermell, els governs europeus han anat incrementant les restriccions a mesura que s'apropaven les festes, que coincideixen amb un augment generalitzat dels casos.

A diferència de la primera onada, Alemanya està ara experimentant una incidència més forta del virus amb xifres de contagis i morts rècord. Per aquest motiu, el govern alemany ha decretat un confinament parcial del país des del 16 de desembre fins al 10 de gener i les reunions durant les festes es limiten a cinc persones.

Les reunions religioses estan permeses sempre que no es canti i es respecti la distància de seguretat, però no es permet el consum d'alcohol al carrer, una tradició estesa al país durant els mercats nadalencs, i queda prohibida la venda de focs artificials i petards per a la nit de Cap d'Any.

En general, només estan oberts els comerços essencials, com les botigues de menjar o les farmàcies. Els punts de venda d'arbres de Nadal també poden obrir. Les escoles i els bars, restaurants i centres d'oci estan tancats, i com a norma general es recomana el teletreball.

A França, després d'un confinament de sis setmanes, el govern ha aixecat el tancament del país un mes abans del Nadal, però es manté el toc de queda des de les 20 h fins a les 6 del matí. S'aixecarà la nit de Nadal, però no la nit de Cap d'Any.

Les reunions de Nadal poden ser de com a màxim a sis adults. Els teatres, cinemes, bars i restaurants segueixen tancats. Per moure's pel país ja no es necessita un certificat que indiqui les raons de moviment.

En el cas d'Itàlia, el primer ministre, Giuseppe Conte, ha dit als ciutadans que cal que esperin "un Nadal més sobri, sense reunions, abraçades i petons". Davant l'augment dels contagis, el govern italià ha aplicat un confinament gairebé total a la major part del país durant les festes. Els dies festius es prohibeixen els desplaçaments entre regions i es pot visitar una sola casa amb un límit de dues persones alienes al domicili. També es manté el toc de queda.

Els mercats de Nadal estan prohibits mentre que les esglésies poden romandre obertes, sempre que es respecti el toc de queda, de manera que la missa tradicional de mitjanit el dia de Nadal no es podrà celebrar.

El Regne Unit ha endurit les restriccions en els darrers dies per frenar la nova soca de coronavirus que s'ha detectat al país. Estan prohibides les reunions familiars a Londres i els comerços no essencials, restaurant i bars estan tancats. També s'anul·len les trobades que es permetien de fins a sis persones a l'exterior.

Als Països Baixos han tornat al confinament gairebé absolut pel repunt dels contagis en els últims dies. El primer ministre, Mark Rutte, ha imposat un tancament de tota activitat no essencial durant cinc setmanes, des del 15 de desembre fins al 19 de gener, el què suposa el conjunt de mesures més estrictes del país des que va començar la pandèmia.

Han tancat les escoles, les botigues no essencials, els cinemes, les perruqueries i els gimnasos. També s'ha demanat als ciutadans que s'abstinguin de viatjar a l'estranger fins a mitjans de març.

Les restriccions se suavitzen, tot i que molt lleugerament, durant tres dies del període nadalenc. Si bé només està permès convidar dues persones al domicili, per Nadal es podrà invitar fins a tres persones, sense comptar els menors de 13 anys.

En el cas de Bèlgica, durant les festes només es permeten trobades de fins a quatre persones i han de ser a l'aire lliure. Les celebracions en espais interiors estan prohibides i només es podran fer a jardins particulars si es garanteix l'accés directe des de l'exterior, sense necessitat de passar per l'interior de la casa. A més, tan sols una persona podrà utilitzar al lavabo i estarà designada pels propietaris.

A Brussel·les no es relaxa el toc de queda nocturn durant la nit de Nadal. En canvi, Valònia sí que suavitza les restriccions la nit del 24 de desembre i permet el moviment fins a la mitjanit. Per la seva banda, Flandes manté el toc de queda des de la mitjanit i fins a les 5:00 del matí cada nit.

A Suècia, on la segona onada està tenint una major incidència, les reunions privades s'han de limitar a un màxim de vuit persones i aquesta norma es manté durant les vacances de Nadal, que no se suavitzarà ni a la nit de Nadal ni tampoc a Cap d'Any. A més, hi ha restriccions en els viatges entre diferents àrees del país durant el període nadalenc i s'ha prohibit la venda d'alcohol en pubs i bars després de les 20 h.