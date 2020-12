Un discurs buit, però significatiu

Tot el que va dir el rei Felip VI la nit del 24 va ser que tots estem obligats als principis i normes morals sense excepcions perquè estan per damunt de qualsevol consideració, de la naturalesa que sigui, fins i tot de les «consideracions personals o familiars». Aquesta va ser l'única referència implícita al rei emèrit. Parturient montes, nascetur ridiculus mus. Podem volia més explicitacions. Però si implicava el rei emèrit... venia mitja família al darrere: la reina i les germanes amb targetes black, el testament de Joan de Borbó, l'herència renunciada virtualment, etc. Mejor no meneallo.

Buidor de paraules, però gran significació escenogràfica i gestual. El rei Felip VI anava amb vestit gris fosc neutre i corbata blava (significativa?). Seny arrufat, senyal de tensió. Primera presa; al darrere un Naixement i un arbre de Nadal. Servia per parlar del problema de la pandèmia i de les conseqüències econòmiques. Ai, uix! Pa a la xixa. El mínim.

Segona presa: banderes (espanyola i europea), grèvol, foto dels reis en l'acte per les víctimes de la pandèmia de covid-19 i un exemplar de la Constitució de l'any 1978. Norma única i intocable. Anquilosi total (respecte absolut per les Forces Armades, per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, per tota mena d'agents socials que li sostenen el tron).

Servia per dir que ens en sortirem gràcies a les persones, a Europa i a la unitat de tots. «Juntos», per nassos. «En el campo y la mar hemos sentido el pulso de nuestra sociedad». Seria el dels immigrants que treballen sense contracte i els moribunds del mar.

No s'ho creia ni ell quan llegia que és necessari respectar la nostra rica diversitat i que tenim capacitat de diàleg (les hi havia imposat el Govern, aquelles frases?). Molts laments pels difunts, amb emoció sobreactuada. Oh, els treballadors sanitaris! (i els mestres i professors?). Felicitacions i ganes d'«estar amb tots els espanyols» de paraula.

La seva recent anada clandestina a la ciutat de Barcelona desmentia els mots (no hi ha presos polítics!). Tot bé. Felices festes de part de la reina i les nenes, no fos cas. Tot sirga.

No hi ha poder judicial caducat, fiscals que estan fent interlocutòries polítiques, soroll i proclames de sabres, incapacitat política d'entesa, ni res que trontolli en aquest país. Ni amnistia ni indult. Catalunya dominada. Bones festes. «Sin novedad, majestad!».