L'epidemiòleg en cap dels EUA admet que la pandèmia està descontrolada

La pandèmia del coronavirus està fora de control als Estats Units. Així ho ha assegurat aquest dimarts el principal epidemiòleg de la Casa Blanca, Anthony Fauci, després que el país registrés xifres rècord d'hospitalitzacions en els últims dies. «Estem en un repunt que està fora de control en molts aspectes», va dir Fauci en una entrevista amb la cadena de televisió CNN. «Si mira l'evolució des de finals de l'hivern-començaments de la primavera de 2020, vam tenir un pic a la fi de l'hivern-començaments de la primavera -va seguir-, un altre repunt a principis de l'estiu, i just ara estem en un pic, l'empitjorament del qual, la inflexió del qual és molt aguda».

Va agregar que els Estats Units està en una situació «molt difícil» en no haver estat mai amb un punt de referència baix, quant als contagis, «on es pugui controlar l'expansió comunitària a través de la identificació, l'aïllament i el seguiment dels contactes». Per aquest motiu, va expressar la seva preocupació que hi hagi un increment dels casos al gener, que podria ser pitjor que al desembre, quan el país ha experimentat augments diaris de casos sense precedents. «Crec que hem d'assumir que anirà a pitjor, sap, estem entre 100.000-200.000 infeccions al dia. Va haver-hi un període en la pitjor part de desembre, quan estava per sobre de 200.000, la qual cosa espero que no tornem a aconseguir de nou perquè ens fa trontollar: tens casos, tens hospitalitzacions i, en conseqüència, morts», va indicar.

Davant aquest panorama, Fauci, que ha estat elegit pel president electe dels EUA, Joe Biden, per ser el seu assessor mèdic cap, va recomanar continuar practicant «les coses simples» que s'han estat fent. Estats Units és el país més afectat per la pandèmia amb més de 19,3 milions de casos detectats de covid-19 i més de 335.000 morts, d'acord amb les dades.