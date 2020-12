Més de 2.100 migrants han mort al mar aquest any intentant arribar a Espanya, un 143% més que el 2019

«Les polítiques de control de fronteres estan matant a milers de persones». Així de contundent es va mostrar ahir l'activista espanyola Helena Maleno, en la presentació de l'informe «Monitoratge Dret a la Vida 2020» que constata que almenys 2.170 immigrants han perdut la vida enguany en el seu intent d'arribar a Espanya per mar, la qual cosa suposa sis vides diàries i un 143% més de les víctimes registrades en el 2019.

I l'increment no es deu exclusivament a l'augment de les arribades per les diferents rutes marítimes, atès que només han crescut un 28,7%, segons les dades del Ministeri de l'Interior, sinó també «a l'impacte de les polítiques de control migratori i la criminalització i persecució de les persones que migren», segons denúncia l'oenegé Caminant Davanteres, de la qual Maleno és portaveu.

El monitoratge realitzat pel col·lectiu, gràcies al seu telèfon d'alertes i als relats de supervivents o de les famílies que estan en cerca de persones desaparegudes revela a més que un 85% dels morts (1.851) han perdut la vida en l'anomenada Ruta Canària, que s'ha reactivat enguany, deixant un deixant de 45 naufragis.

I és que el camí cap a les illes Canàries implica diversos països de sortida, la qual cosa «fa encara més difícil la coordinació entre ells per a defensar la vida», en uns trajectes «excessivament llargs», per la qual cosa es registren gran nombre de vaixells desapareguts, atès que part de les embarcacions en perill no alerten per por de sofrir repressions.

Al costat d'aquesta situació, 231 persones han perdut la vida en l'anomenada Ruta Algèria, unes dades que segons Maleno «no estan complets» perquè en aquesta travessia la majoria dels immigrants «no demana auxili per por de ser repatriats als seus països d'origen». A això se suma que el Govern espanyol «poques vegades activa els serveis de salvament marítim».