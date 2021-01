Unes nevades històriques obliguen a tallar carreteres i suspendre trens

Les nevades que deixa la borrasca Filomena des de dijous a bona part d'Espanya han provocat talls de carreteres, cancel·lacions i retards en els trens i suspensions de vols i enllaços marítims i es preveu que la situació empitjori en les properes hores amb ratxes de vent, fred, gelades i risc d'allaus als Picos de Europa.

Tot i que les nevades més intenses es preveien segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) de matinada, els serveis de transport, especialment per carretera i ferrocarril, ja es van veure afectats per les precipitacions i les fortes ratxes de vent que està deixant la borrasca, que recorre Espanya de sud a nord i es preveu continuï activa fins dilluns.

La Comunitat de Madrid, que es troba en alerta vermella i taronja per nevades, roman des de primeres hores de la tarda d'ahir tancada al trànsit de camions i vehicles articulats, que es van acumular als accessos limítrofs. La gran quantitat de neu va obligar fins i tot a tallar alguns punts de l'autovia de circumval·lació M-30 a la zona nord de la capital. A més es van tancar instal·lacions municipals i biblioteques i es van suspendre les activitats esportives. A darrera hora del dia es va anunciar també el tancament de l'aeroport de Barajas.

Els talls de carreteres i la suspensió de totes les activitats esportives s'han estès a bona part de les comunitats autònomes. A Castella-la Manxa, una de les autonomies més afectades per les nevades, van haver de ser tallades més d'un centenar de carreteres tant de la xarxa principal com de la secundària, i cinc romanien tancades totalment a la secundària. Toledo va demanar ajuda a la Unitat Militar d'Emergències (UME) per tornar a posar en marxa el transport urbà, pràcticament paralitzat per la nevada.

A Andalusia es van produir talls de carretera per neu i gel i un pare i el seu fill menor van ser traslladats a l'hospital Punta Europa d'Algesires (Cadis) després de patir ferides de consideració en caure sobre ells un mur.

A més, es va suspendre el trànsit de camions a Jaén en sentit Madrid pel temporal i això va condicionar l'obertura de l'estació de Sierra Nevada, que oferia només quatre quilòmetres esquiables per les fortes ratxes de vent.

A Aragó, a la província de Terol es van suspendre les classes a 13 escoles i el mercat ambulant; mentre l'Ajuntament de la localitat va oferir allotjament a les persones sense llar a l'alberg.

Les fortes nevades i l'acumulació «excessiva» de neu al llarg de la línia d'Alta Velocitat Madrid-Conca-València va obligar Renfe a suprimir els quatre últims serveis del dia. Renfe va establir a més limitacions de velocitat a les línies d'alta velocitat que uneixen Madrid amb Sevilla, Màlaga, València, Alacant i Barcelona per la borrasca Filomena, que ha causat estralls a tot el país.