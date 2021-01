Un home perd a Elx la seva dona i el seu fill de 19 anys per coronavirus amb 3 hores de diferència

Un home perd la seva dona i el seu fill de 19 anys en un interval de tres hores per culpa del coronavirus. Els fets van passar aquest diumenge a Elx i es van donar a conèixer gràcies a una publicació en Twitter de Juliol Armes, un metge del servei d'urgències de l'Hospital del Vinalopó a Elx, qui per error va posar que es tractava d'una filla en lloc d'un fill.

L'home es va acostar a l'hospital per preguntar per uns papers de l'assegurança que li demanaven i es va posar a plorar a la sala d'urgències. Julio Armas, el metge que s'ha encarregat de viralitzar aquesta trista història, explica que en veure a l'home "ens ha caigut l'ànima a tots".

El drama d'aquest home de 55 anys ha causat una gran commoció a les xarxes socials, i encara que els metges no solen parlar de pacients en particular, tal com explica Armas en una entrevista a la Cadena Ser, "hi ha històries que ajuden a altres a prendre consciència del que crítica que és la situació actual".

El tuit del metge es va tornar viral en qüestió d'hores, i acumula avui 28.000 'M'agrada', gairebé 8.000 retuits i més de 600 comentaris.