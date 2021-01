Vídeo: Melania passa de Trump

El dia que Joe Biden arribava a la Casa Blanca, Donald Trump va traslladar-se a Florida a bord de l'Air Force One. Va baixar de l'escala de l'avió acompanyat per la seva esposa, Melania, i va saludar amb la mà a uns quants simpatitzants que prop de la pista.



Però el gest que més va cridar l'atenció va ser que l'exprimera dama va passar de llarg davant les càmeres i va deixar sol l'expresident. El vídeo del moment, captat per les càmeres, s'ha fet viral a les xarxes socials.





Es muy grande esto. pic.twitter.com/OfVdrWuzdm — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) January 20, 2021

No va ser l'únic aspecte que va sorprendre de Melania Trump. En sortir per últim cop de la Casa Blanca anava vestida d'un negre rigorós, però va baixar de l'avió amb un vestit multicolor.