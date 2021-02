Draghi pren possessió com a primer ministre d'Itàlia

Mario Draghi ha pres possessió com a primer ministre d'Itàlia i, just després, ho han fet els membres del nou executiu. L'excap del Banc Central Europeu ha estat investit al capdavant del 67è executiu del país des de la II Guerra Mundial en una cerimònia al Palau Quirinale. L'economista va acceptar formalment l'encàrrec del president Sergio Mattarella després de la crisi del govern de Giuseppe Conte amb l'objectiu de constituir un gabinet d'ampli espectre polític amb membres de tots els partits, a excepció del Fratelli d'Italia (FdI). 8 dels 23 ministres de Draghi són responsables tècnics i no polítics. L'executiu se sotmetrà al vot de confiança del Parlament la setmana que ve.