Almenys 8 morts violentes a Birmània des del cop d'Estat

Almenys vuit persones han mort a Birmània , incloses tres per trets de la policia, arran de la violència sorgida després del cop d'Estat de l'1 de febrer, segons va comptabilitzar l'Associació per a l'Assistència de Presos Polítics (AAPP)

Fins ara el nombre de morts oficials com a conseqüència de la repressió policial s'elevava a tres, però la AAPP comptabilitza a més el cas d'un home de 26 anys, que va morir mentre es trobava detingut i els de quatre persones que van perdre la vida en enfrontaments nocturns entre partidaris dels militars i manifestants.

La primera víctima, una dona de 20 anys, va ser ferida per un tret al cap el 9 de febrer durant una manifestació a Naypyidaw i va morir 10 dies després a l'hospital. Dos homes, un d'ells de 16 anys, van morir el 20 de febrer a causa de les ferides de bala procedents dels militars mentre es manifestaven contra l'aixecament a Mandalay. Un altre manifestant, de 26 anys, va morir el 24 de febrer en no rebre tractament mèdic per l'impacte d'una bala al genoll i després d'haver estat detingut per les autoritats durant una protesta també a Mandalay quatre dies abans.

A més, quatre persones més van resultar mortes, entre el 8 i el 20 de febrer, en enfrontaments nocturns entre partidaris dels militars i manifestants que rebutgen l'aldarull, ja sigui per pallisses, atropellats o amb armes.

Per altra banda, Facebook va anunciar ahir el bloqueig de tots els perfils vinculats a l'Exèrcit de Birmània, i els prohibeix que publiquin anuncis en la seva plataforma. La decisió, precedida pel tancament de diverses pàgines puntuals vinculades amb els militars, també afecta tots els mitjans governamentals i de comunicació controlats ara per les autoritats castrenses.

«Els esdeveniments des del cop d'Estat, inclosa la violència policial amb víctimes mortals, han precipitat la necessitat d'aquesta prohibició. Creiem que és un risc massa elevat permetre a l'Exèrcit la seva presència a Facebook i Instagram», va explicar en un comunicat la companyia nord-americana.