Un divorci en set etapes

Des de l'arribada de Ciutadans al panorama polític nacional, amb la seva entrada al Congrés dels Diputats el 2016, les anades i vingudes amb els populars han estat constants. Recordem la història del seu pacte de conveniència:

La irrupció nacional de Cs

Cs s'oferia com una alternativa al bipartidisme i en la seva campanya per a les generals de l'any 2015 es va afartar de prometre que no investiria ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez: «Ni investidura, ni pacte, ni Govern, ni ministres, ni vicepresident... Més clar, l'aigua », va dir Albert Rivera. Poc va trigar a incomplir les seves paraules. Primer va subscriure un acord amb Sánchez que, tot i no arribar a bon port, es va consagrar de manera solemne al Congrés. I la repetició electoral, en la qual Cs va perdre vuit escons, va implicar un altre gir: Rivera va dir que no investiría un líder d'un partit «corrupte», però va pactar amb Rajoy seva elecció el 2016.

L'intent d'OPA al PP

La victòria electoral d'Inés Arrimadas a Catalunya el 21-D del 2017 va catapultar Cs davant de l'independentisme. La candidata mai va intentar ser investida presidenta en no tenir els suports suficients, però Rivera es va sentir fort per intentar el «sorpasso» a l PP. «Ni rojos ni blaus, jo només veig espanyols», va arribar a dir el 2018. Rivera es va obcecar des de llavors en voler liderar la dreta. A Rajoy li preocupava Cs, però no en excés. Tenia fins al 2020, pensava, per distanciar-se del seu competidor des de la Moncloa. Però aquest guió incloïa un gir imprevisible al maig de 2018.

La moció de censura a Rajoy

Després d'una sentència sobre la xarxa de corrupció de la Gürtel, Pedro Sánchez es va llançar a presentar una moció de censura contra el cap de l'Executiu i Rajoy va ser desallotjat de la presidència del Govern. Els 32 diputats de Cs van cometre un error estratègic en votar en contra de la moció i donar suport a la continuïtat del PP, perquè van danyar la imatge que s'havien guanyat com a regeneradors de la política.

Rivera va creure veure debilitat el PP, que havia canviat de líder i havia triat Pablo Casado com a dirigent, i va virar a la dreta per intentar ocupar el seu espai. Vox va triomfar al desembre de 2018.

La fotografia de Colom

Al febrer de 2019, PP, Cs i Vox van convocar una manifestació a la plaça de Colom de Madrid per protestar contra el Govern de Sánchez per dialogar amb la Generalitat de Catalunya. El lema oficial era «Per una Espanya unida. Eleccions ja!» per exigir al PSOE que liquidés la legislatura i va acabar amb una fotografia conjunta dels líders dels tres partits de la dreta: Casado, Rivera i Santiago Abascal. Arrimadas no va arribar a anar-hi per «problemes amb el vol», va informar el seu equip. Era la primera vegada que es visualitzava la dreta trossejada i unida alhora.

El veto a Sánchez

Després de les eleccions generals del 28 d'abril de 2019, en què Cs va aconseguir 57 escons -el PP va obtenir-ne 66-, Rivera va fonamentar un veto al PSOE que va provocar una fuita de dirigents. Al maig, després de les autonòmiques, va pactar amb el PP a la Comunitat de Madrid, Múrcia, Castella i Lleó (amb el suport extern de Vox). El bloqueig va portar a la repetició electoral i en la convocatòria de novembre, quan va detectar a les enquestes internes que s'enfonsava, va allargar la mà als socialistes. Era massa tard. El 10-N va patir un desastre sense precedents, passant de 57 a 10 escons. Rivera va haver de dimitir.

El gir al centre d'Arrimadas

Arrimadas va agafar les regnes de Cs amb un partit molt afeblir, amb xocs interns i amb l'esclat de la pandèmia de la COVID-19, erigint-se com un partit «lleial i amb sentit d'Estat».

El rebuig d'alguns cofundadors va obligar la nova líder a imprimir un segell propi amb un retorn a les essències centristes. El 2020, va avalar les pròrrogues de l'estat d'alarma i es va oferir a negociar els pressupostos, tot i que Sánchez va triar ERC.

Malgrat l'intent de coalitzar-se amb el PP per a les eleccions catalanes, el fracàs de la coalició a Euskadi va dificultar les aliances i els populars van voler volar sols. Cs va allargar la mà llavors al PSC, en campanya, per intentar governar junts a Catalunya, però els socialistes van mirar cap a una altra banda. L'enfonsament el 14-F els va fer caure en la irrellevància política al tauler català..

L'exhibició definitiva

L'última mostra de l'intent de desenganxar-se de l'herència d'Albert Rivera és la ruptura de Govern de coalició que mantenien amb el PP a Múrcia i cinc ajuntaments de l'autonomia, inclosa la capital. Ciutadans s'ha acostat al PSOE per sumar. La presidenta taronja està intentant fer ara allò que no va voler Rivera el 2019: jugar al centre i mirar a esquerra i dreta.

Arrimadas assegura que la seva voluntat era circumscriure a Múrcia el divorci amb els populars, encara que aquest moviment ha tingut conseqüències inesperades a Madrid i Castella i Lleó, on també comparteixen l'executiu. D'aquí a uns dies es veurà l'abast d'aquests efectes col·laterals i fins a quin punt domina el partit per controlar el resultat de les mocions de censura que s'han presentat.