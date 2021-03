Dures derrotes del partit de Merkel en dues eleccions regionals

Verds i socialdemòcrates es van imposar ahir en els comicis regionals de dos estats federats alemanys superant els conservadors, que van patir una forta caiguda de vots a sis mesos d'unes eleccions generals que marcaran la retirada de la cancellera conservadora Angela Merkel.

Els Verds van vèncer a Baden-Württemberg (sud), amb un 31,5% dels vots, i el Partit Socialdemòcrata (SPD) ho va fer a Renània Palatinat (oest), amb el 33,5%, mentre que la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de Merkel va obtenir un 23% i un 25,6% respectivament, segons les projeccions de la televisió pública ZDF al el tancament dels col·legis. La ultradretana Alternativa per a Alemanya (AFD) va obtenir un 12,5% a l'estat meridional i un 10,5% en el renà, el que suposa en ambdós casos un descens respecte els comicis regionals de 2016.

Es tracta dels pitjors resultats per a la CDU a escala regional a tots dos «Länder», el que es produeix en un moment de debilitat per al partit, que no té encara un lideratge consolidat davant les eleccions nacionals, les primeres des de 2005 en què Merkel no liderarà els conservadors.

A aquesta situació s'uneix el degoteig de casos de corrupció que sacseja aquest partit després de revelar-se en els darrers dies que tres diputats conservadors del Bundestag (Parlament federal) van cobrar comissions per negocis amb mascaretes anti-COVID o d'una altra mena.

La victòria dels Verds a Baden-Württemberg i dels socialdemòcrates a Renània Palatinat es preveia abans fins i tot d'aquests casos. Suposa la ratificació com a caps dels governs regionals respectius del verd Winfried Kretchsmann, a l'estat del sud, i de la socialdemòcrata Malu Dreyer, a l'oest. Kretschmann, president des de 2011, ha governat en aquesta última legislatura amb la CDU com a soci menor, mentre que Dreyer ha liderat una aliança amb verds i liberals.

La caiguda de vots de la CDU és especialment greu a Baden-Württemberg, estat on, fins a l'arribada de Kretschmann al poder, van dominar els conservadors durant dècades. El resultat pressiona els conservadors, que han de decidir encara el seu candidat a les generals. L'elecció s'ha de consensuar entre la CDU, que lidera des de fa dos mesos el centrista Armin Laschet, i la seva agermanada Unió Socialcristiana de Baviera, dirigida pel dretà Markus Söder.

Les expectatives dels Verds

La victòria dels Verds a Baden-Württemberg, liderats pel moderat Kretschmann, apuntala les expectatives de la formació ecologista per convertir-se en soci de el futur govern que emani de les generals. Els sondejos d'intenció de vot situen els Verds en segona posició, darrere de la CDU/ CSU.