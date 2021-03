El CIS amplia l'avantatge de PSOE sobre el PP, impulsa a Vox i enfonsa a Podemos

L'últim baròmetre del CIS atorga al PSOE un augment del seu avantatge sobre el PP que aconsegueix ja els 13,4 punts en estimació de vot gràcies a la pujada dels socialistes i la caiguda del Partit Popular, al mateix temps que impulsa a Vox i enfonsa a Unides Podemos, ja per sota del 10 per cent i al nivell de Ciutadans.

Segons el baròmetre del Centre de Recerques Sociològiques, elaborat entre l'1 i l'11 de març, per la qual cosa a penes recull l'efecte de la convocatòria d'eleccions a Madrid, el PSOE obtindria el 31,3 per cent dels vots -sis dècimes més que al febrer- mentre que el PP cau nou dècimes i es queda en el 17,9 per cent.

A molt poca distància del PP se situa ja Vox que puja gairebé punt i mig i arriba al 15 per cent en estimació de vot, distanciant-se àmpliament de Podemos, que perd gairebé dos punts en un mes i es queda en el 9,6 per cent, pràcticament el mateix percentatge que Ciutadans, que obtindria un 9,5 per cent dels sufragis.