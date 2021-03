Criden «Ves-te'n al metge» a Errejón mentre preguntava sobre salut mental al Congrés

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que la salut mental serà el "pròxim gran salt" del Sistema Nacional de Salut (SNS) i ha comunicat que s'actualitzarà l'estratègia nacional perquè s'ampliïn les línies d'acció i es proporcioni atenció de manera ràpida i universal.

En el ple del Congrés, el diputat de Més País Íñigo Errejón que ha preguntat sobre aquest assumpte a Sánchez ha admès que "havia sentit riures en la bancada de la dreta" per preguntar sobre un assumpte que "no és de la màxima actualitat però sí de la màxima importància", "és possible que a alguns els hagi sorprès que dediqui la pregunta a la salut mental", ha afegit el diputat del Grup Plural.

I precisament quan ha acabat la seva intervenció, des de la bancada de la dreta s'ha increpat al diputat amb el crit: "Veu al metge", segons han confirmat fonts del seu grup.

El crit ha estat callat pels aplaudiments d'una majoria de diputats, aplaudiments que el mateix Pedro Sánchez ha agraït en la seva intervenció perquè "preguntes com aquesta són les que dignifiquen a aquesta Cambra", ha dit.

Errejón s'ha referit al baròmetre del CIS que llança "dades esborronadores" i assegura que sis de cada deu espanyols tenen símptomes de depressió i ansietat, set de cada deu joves se senten desesperançats, i deu persones se suïciden al dia a Espanya.

A més de que s'actualitzi l'estratègia, Errejón ha demanat que es doblegui el nombre de psicòlegs en la salut pública.

En la seva intervenció, Sánchez ha aclarit que l'actualització de l'estratègia de salut mental té una dotació de 2,5 milions d'euros, ha apostat per la prevenció de la salut mental i la detecció de la conducta suïcida així com l'atenció a famílies cuidadores i la coordinació institucional amb equips de salut mental i xarxes associatives.

Sánchez ha informat que s'està plantejant la creació d'una nova especialitat de psiquiatria de la infància i adolescència per a respondre a les necessitats d'aquests col·lectius, i ha comentat que aquest reial decret està pendent de l'informe del Consell d'Estat.