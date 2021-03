Confinament estricte a Alemanya per Setmana Santa

La canceller d'Alemanya, Angela Merkel, i els líders regionals han acordat imposar un confinament estricte durant la Setmana Santa amb l'objectiu de fer front a la situació epidemiològica del país, amb un augment dels contagis.

El confinament que ha estat vigent des de fa mesos a Alemanya s'estendrà fins al 18 d'abril -amb el tancament d'hotels, restaurants, gimnasos i espais culturals, així com comerços no essencials--, encara que durant els cinc dies de Setmana Santa s'enduriran les mesures amb restriccions fins al moment no imposades al país.

Davant l'increment d'infeccions de la Covid-19, des de l'1 fins al 5 d'abril, ambdós inclosos, Alemanya entrarà en un confinament dur per a frenar aquesta tercera ona del coronavirus. Durant aquest període es tancaran tots els comerços, excepte les botigues d'alimentació, que obriran el 3 d'abril.