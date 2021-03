Espanya aixeca la limitació de vols amb el Regne Unit

El Consell de Ministres va aprovar ahir la quarta pròrroga de les limitacions d'entrada a l'estat espanyol des de Brasil i Sud-àfrica com a mesura excepcional per frenar els contagis de la covid arran de les variants sorgides en aquests dos països. En canvi, segons va informar la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, no prorroga la limitació de vols amb el Regne Unit, de manera que «ja es pot normalitzar aquesta situació en relació amb l'espai Schengen i les mesures que cal adoptar, com són tenir una PCR que permeti el trànsit».

La mesura entrarà en vigor a le sis de la tarda del 30 de març, hora espanyola, fins a la mitjanit del 13 d'abril. Tant des del Brasil com des de Sud-àfrica només es podran operar vols ocupats per ciutadans espanyols o andorrans així com residents en els dos països o passatgers en trànsit internacional a un país no Schengen amb escala inferior a 24 hores.