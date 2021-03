L'EMA certifica noves fàbriques d'AstraZeneca i Pfizer a la UE

La planta de l'empresa Halix a Leiden (Països Baixos), que suposadament hauria produït una part dels 29 milions de vacunes contra la COVID de la signatura AstraZeneca descobertes el passat cap de setmana a Itàlia, ja té llum verda de l'Agència Europea del Medicament (EMA) per fabricar la substància activa de l'antídot. Això significa que si efectivament -tal com va avançar la multinacional dimecres passat- 16 dels 29 milions de dosis tenien com a destí Europa, podrien començar a distribuir-se en breu entre els Vint-i-set.

Segons va anunciar l'EMA, l'aprovació d'aquesta instal·lació elevarà el nombre de plantes amb llicència per produir la substància activa de la vacuna d'AstraZeneca a quatre. «És bona notícia perquè significa que tot el que s'ha fabricat a Leiden, a Holanda, tots els lots enviats a Agnani, han estat embotellats i estan llestos per distribuir-se, així que en el moment en el qual l'EMA doni la seva autorització en els pròxims dies o setmanes estaran llestos», va indicar el comissari Thierry Breton durant una roda de premsa oferta al costat de la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, després de la seva visita a l'empresa catalana Reig Jofre, que forma part de la cadena de subministrament de la vacuna de Johnson&Johnson.

Breton va tornar a reconèixer l'existència de problemes amb AstraZeneca, a causa del retard en l'enviament d'antídots, i va recordar que la Comissió Europea utilitzarà totes les eines al seu abast, particularment el mecanisme de control de les exportacions, perquè les vacunes fabricades per l'empresa «es quedin a Europa fins que compleixi amb els seus compromisos».

Planta de BioNTech

A més de l'autorització a AstraZeneca, l'EMA també va donar llum verda a la utilització d'una fàbrica a Marburg (Alemanya), adquirida per l'empresa alemanya BioNTech a la suïssa Novartis al setembre de 2020, per a la producció de Comirnaty, la seva vacuna contra la COVID-19. Aquesta instal·lació produirà tant la substància activa, el mRNA, com el producte acabat i, segons les previsions de la companyia, la intenció és produir un milió de dosis anuals quan estigui plenament operativa. Actualment BioNTech/Pfizer disposa de tres plantes de fabricació de substàncies actives que proveeixen a la UE. A més d'aquestes dues plantes, el CHMP va recomanar la setmana passada autoritzar una tercera instal·lació tant per a la substància activa com per al producte acabat de la vacuna de Moderna. Es tracta de la fàbrica Lonza, situada a la localitat suïssa de Visp. L'objectiu, juntament amb l'adaptació del procés de fabricació, és augmentar la capacitat de producció i de subministrament d'aquesta vacuna al mercat de la UE. La comissària de sanitat, Stella Kyriakides, ha rebut amb satisfacció la decisió de l'EMA perquè permetrà «augmentar la capacitat de producció» a la UE.

La vacuna brasilera

El Brasil es va sumarç ahir al club de les nacions productores de la seva pròpia vacuna contra la COVID, amb la finalitat de fer front a una pandèmia que en aquest país ha arribat a matar a una persona cada mig minut.

L'anunci va ser fet el mateix dia que els dos centres urbans més importants del Brasil, Sao Paulo i Rio de Janeiro, van començar un període festiu que es prolongarà fins al 4 d'abril pel descontrol d'un mal que cada dia anota xifres rècord d'impacte.