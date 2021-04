"M'he enamorat": Així anuncia un capellà en plena missa que penja la sotana

"M'he enamorat". Amb aquestes paraules pronunciades al final d'una missa va anunciar el rector Riccardo Ceccobelli, un sacerdot de 42 anys de la diòcesi de Todi, al centre d'Itàlia, que ha decidit penjar la sotana per amor. "El meu cor es va enamorar, mai he tingut la possibilitat de trair les promeses que vaig fer. Però vull intentar viure aquest amor", va explicar el sacerdot Riccardo al seu superior, el bisbe Gualtiero Sigismondi.

La 'confessió', en públic, davant els feligresos i al seu bisbe, la va fer durant la missa dominical. El sacerdot va ser suspès del servei i va iniciar els tràmits per tornar a l'estat laic, segons la mateixa font. "Agraeixo al senyor Riccardo tot el servei prestat fins ara. I en primer lloc, li envio els meus més sincers desitjos perquè aquesta decisió, presa en plena llibertat com ell mateix em va dir, li garanteixi la pau i la serenitat", va declarar el bisbe Sigismondi.

El sacerdot va confessar que la decisió va ser difícil perquè estima i respecta l'Església. "No aconsegueixo ser coherent, transparent i correcte amb l'Església com ho he estat fins ara", va confessar, segons un comunicat.

Segons el diari 'Il Corriere della Sera' "tothom sabia" al seu poble, a prop de Perugia, que Riccardo estava amb una dona, Laura, catequista de la parròquia. Des de la casa dels seus pares, on ha hagut de traslladar-se després d'abandonar la parròquia, l'exsacerdot ha assegurat als mitjans italians que sent "una sensació d'honestedat, llibertat i claredat" després de prendre una de les més importants decisions de la seva vida.

Plorar sense parar



Aquests últims dies han estat tan durs que els ha passat plorant, de manera que porta un ull tapat amb una bena a causa de la irritació que li han provocat el plor. Ara -explica- vol viure aquest amor amb Laura però assegura que mai ha traït "la promesa" que li va fer al bisbe "de ser sacerdot fins al final" i que sempre ha mantingut "les obligacions establertes pel ministeri sacerdotal", entre elles la del celibat.

"Ens coneixem des de fa quatre anys, perquè he estat el rector de Massa Martana durant sis anys i ens vam conèixer a la parròquia. Però va ser el passat mes de setembre quan vaig saber que alguna cosa dins meu havia canviat per sempre", explica en una entrevista a 'Il Corriere della Sera'.

"Al principi vaig fer tot el possible per mantenir la situació sota control, juro, esperava que trobés parella, però cada dia que passava anava de mal en pitjor. Una nit vaig sentir amb força la necessitat de trucar-la per telèfon. No podia dormir sense escoltar la seva veu. Quan ella va respondre, vaig dir: "Hola? Hola sóc jo. després vaig sentir un benestar, una gran pau dins meu. I em vaig quedar adormit. Al gener vaig presentar la meva dimissió al bisbe", assegura.

Laura té 26 anys, és infermera i també catequista i assegura al diari: "volem poder seguir a l'Església, si hi ha regles de respectar volem fer-ho, sense causar escàndol". I ara el capellà, com ja els va dir als parroquians el passat diumenge: "Va quedar a disposició de l'Església i busca feina".