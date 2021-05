Bonig comunica a Casado que no continuarà com a líder del PP valencià

La fins ara presidenta del PP a la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha comunicat a la direcció nacional del partit la seva renúncia a continuar com a líder a l'autonomia. Bonig ha decidit finalment no presentar-se al congrés autonòmic del PPCV. De moment, el Partit Popular de la Comunitat Valenciana ja ha convocat una junta directiva per a dijous amb la finalitat de traslladar la proposta d'acord de convocatòria del congrés autonòmic del partit, ara ja sense Bonig com a candidata.

L'anunci va arribar dies després de difondre's que la direcció nacional del PP havia mostrat la seva preferència pel president de la Diputació d'Alacant i del partit en aquesta província, Carlos Mazón, com a nou líder del partit a la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat valenciana i secretari general de PSPV-PSOE, Ximo Puig, va expressar el «màxim respecte» cap a Bonig.