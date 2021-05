La llei del canvi climàtic i transició energètica, la primera norma integral per lluitar contra aquest fenomen, va ser aprovada definitivament ahir pel Congrés dels Diputats, en una votació sense sorpreses, on gairebé tots els grups la van avalar, amb múltiples crítiques per la seva presumpta falta d’ambició. Només el PP i Más País es van abstenir, per motius diferents, mentre que Vox va votar-hi en contra. La nova llei preveu una reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle del 23% fins al 2030 respecte els nivells de 1990, així com l’objectiu d’aconseguir la neutralitat climàtica com a molt tard el 2050. El text també fixa el repte d’assolir una penetració d’energies d’origen renovable en el consum d’energia final de, com a mínim, un 42%.