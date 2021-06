La Policia Nacional ha identificat a una adolescent de 14 anys per cometre presumptament quatre brutals agressions a altres joves a Madrid per complir amb un repte viral a les xarxes socials conegut com 'La caza del pijo'.

El mes de març passat aquesta jove va agredir a quatre noies, totes d'edats similars, a les que sempre s'aproximava utilitzant la frase: "Tu em coneixes?", per després propinar-los cops en diferents parts del cos.

El repte consistia a acumular el major nombre possible d'agressions, segons van poder constatar els investigadors.

Publicades a Instagram o TikTok

Les pallisses eren gravades i difoses posteriorment en xarxes socials com Instagram o TikTok, la qual cosa ha generat gran alarma social entre els estudiants i pares de diversos col·legis situats en el districte madrileny de Chamartín, on es produïen les agressions.

En un dels vídeos es podia observar a una jove arraconant a una altra i agredint-la de manera violenta.

Pallisses a Chamartín

Els investigadors van constatar que la presumpta autora es desplaçava fins a Chamartín per agredir a tot aquell considerat "pijo", normalment dones.

S'ha procedit a identificar a la jove, si bé fins al moment la Policia Nacional no ha rebut denúncies per aquestes agressions.

Els fets i la identitat de la presumpta autora menor d'edat han estat posats en coneixement de la Fiscalia de Menors.