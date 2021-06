El Consell Interterritorial de Salut (CIS) ha aprovat "per majoria" una Declaració d'Actuacions Coordinades (DAC) de "compliment obligat" que permet obrir l'oci nocturn fins a les dues o les tres de la matinada en els territoris amb risc nul o baix de covid-19. Així ho ha explicat aquest dimecres la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha afirmat que l'objectiu és "anar tornant a la normalitat de manera gradual i progressiva". És per això que la reobertura s'acota a territoris amb incidència acumulada de 50 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants a 14 dies o per sota, fet que, pel moment, deixa fora Catalunya, que en té 110. "Hem d'aprendre de les lliçons, sabem el que va passar l'estiu passat", ha recordat Darias.

La DAC aprovada avui és un text refós de les cinc DAC que s'havien aprovat des de l'any passat, una proposta que havien posat sobre la taula diverses Comunitats Autònomes. La petició va motivar un grup de treball format per 13 Comunitats que va elaborar el text refós que finalment s'ha aprovat avui.

A banda de les directrius a l'entorn de l'oci nocturn -que Darias ha subratllat en diverses ocasions que són d'obligat compliment, davant l'anunci d'algunes Comunitats que no les compliran-, també n'hi ha sobre restauració, sobre esdeveniments multitudinaris, per fer front a la vacunació, sobre la col·laboració amb entitats locals o sobre el consum de tabac.

Diverses Comunitats, entre elles Catalunya i el País Basc, no han participat ni en el debat ni en la votació de la DAC refosa. En el cas d'aquests dos territoris ho han fet amb l'argument que envaeix competències.

Cal recordar que, a Catalunya, el Procicat ha aprovat avui allargar fins a la 1 de la matinada l'horari de la restauració, la cultura i les botigues de conveniència a partir de divendres. A més, també s'ampliarà del 50 al 70% l'aforament al comerç i als gimnasos, i es permetrà un 20% d'ocupació en activitats culturals i esportives a l'aire lliure que se celebrin en recintes amb capacitat per a més de 15.000 persones. A més, podrà obrir la restauració a dintre d'equipaments esportius i culturals, com sales de concert, teatres o cinemes. També s'incrementa del 30 al 50% l'aforament a parcs i fires d'atraccions.