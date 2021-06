Un investigador estatunidenc assegura que, mentre buscava arxius emmagatzemats en el núvol de Google, va aconseguir recuperar fins a 13 seqüències del virus de la covid-19 que havien desaparegut de la base de dades de manera misteriosa l’any passat.

Segons el diari The New York Times, fa aproximadament un any, les seqüències genètiques de més de 200 mostres de virus dels primers casos de COVID-19 en Wuhan van desaparèixer d’una base de dades científica en internet.

Ara, en connectar arxius emmagatzemats al núvol de Google, un investigador a Seattle (els EUA) assegura que ha recuperat 13 d’aquestes seqüències originals, la qual cosa afegeix dades per a discernir quan i com el virus va poder haver-se propagat des d’una rat-penat o un altre animal als humans, assegura el rotatiu.

La nova anàlisi, publicat el dimarts, reforça les teories que una varietat de coronavirus podia haver estat circulant en Wuhan abans dels brots inicials vinculats als mercats d’animals i mariscos al desembre de 2019.

Origens controvertits

Mentre l’administració del president dels EUA, Joe Biden, investiga els orígens controvertits del virus, conegut com a SARS-CoV-2, aquest estudi no reforça ni descarta, de moment, la hipòtesi que el patogen es va filtrar d’un famós laboratori de Wuhan.

Però planteja preguntes sobre per què es van eliminar les seqüències originals i suggereix que pot haver-hi més revelacions que poden ser recuperades de «els racons més recòndits» d’Internet, precisa el rotatiu.

«Aquest és una gran feina de detectiva sens dubte, i avança significativament en els esforços per a comprendre l’origen del SARS-CoV-2», va dir al rotatiu nord-americà Michael Worobey, biòleg evolutiu de la Universitat d’Arizona, qui no ha participat en aquest estudi.