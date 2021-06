Una dona de 68 anys va ingressar divendres passat a l’Hospital Río Hortega de Valladolid per un cas «sospitós» de febre hemorràgica de Crimea-Congo provocada per la picada de paparres. La pacient es troba aïllada des d’aleshores i s’han enviat mostres per analitzar a l’institut San Carlos de Madrid.

Seria el segon cas en poc més de dos mesos després que el passat 26 d’abril la Junta de Castella i Lleó, a través de la Direcció General de Salut Pública i el seu Servei d’Epidemiologia, en confirmés un a la província de Salamanca.

En concret i segons va informar el Govern autonòmic, el pacient era un home de 59 anys, ramader de professió i en contacte amb animals, que presentava picades recents de paparra, per la qual cosa van realitzar les oportunes anàlisis que van ser positives a la febre hemorràgica de Crimea-Congo, tal com va confirmar posteriorment l’Institut de Salut Carlos III.

Precaucions en les sortides al camp

Quant a la prevenció de les picades per paparres, les autoritats sanitàries recorden la importància d’utilitzar roba i calçat adequats durant les sortides al camp, així com transitar pels camins i utilitzar repel·lents tant per a les persones com per als animals de companyia. També insisteixen que les paparres que s'enganxin, s’han de retirar al més aviat possible i de manera adequada, preferentment per professionals sanitaris.