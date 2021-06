El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón no va dubtar a l’hora d’imputar l’exministre Jorge Fernández Díaz, però va preferir prendre’s el seu temps per fer el mateix amb l’ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal i el seu marit Ignacio López del Hierro. Nou mesos després que li ho demanés Anticorrupció serà quan el jutge escolti de primera mà les explicacions que vulgui donar-li demà la número dos del partit, al qual s’atribueix «el muntatge» del dispositiu parapolicial per robar al seu extresorer Luis Bárcenas el que pogués perjudicar-lo.

El magistrat, que en aquest temps ha seguit instruint la causa, reuneix en l’acte d’imputació més d’una vintena d’indicis contra el matrimoni que fan pensar que la decisió d’interrogar-lo com a investigat ha estat molt meditada, cosa que resulta contradictòria amb l’esperança que hi ha al PP que Cospedal sigui capaç de convèncer-lo i que decideixi retirar-li la imputació després de prendre-li declaració, informa Pilar Santos.

És cert que no seria la primera vegada que el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 adopta aquesta decisió una vegada que ha interrogat l’imputat i l’ha sentit negar les imputacions, per a enuig monumental de la Fiscalia i les acusacions. Però en cap d’aquests casos va esperar nou mesos per formalitzar la imputació sol·licitada per Anticorrupció ni les actuacions de citació contra ells reunien una quantitat semblant d’indicis, com missatges i referències contínues del principal imputat, l’excomissari José Manuel Villarejo, a mantenir-la a la diana del dispositiu parapolicial, extrem corroborat per altres imputats, com el també excomissari Enrique García Castaño.

Des del partit

A més, en la part del sumari en què s’ha aixecat el secret, s’ha sentit reflexionar el magistrat, mentre interrogava el xofer de Bárcenas, Sergio Ríos, en relació al fet que el «muntatge» per entorpir la investigació judicial del cas Gürtel hauria sortit del partit en comptes d’Interior i, per això, se l’havia captat a ell com a confident, a canvi de 2.000 euros mensuals dels fons reservats.

Cospedal declararà un dia després que el comissari José Luis Olivera, que comparteix amb ella que també hi va haver un moment en què es va dubtar que acabés sent imputat, tot i que l’entorn de Villarejo va voler fins i tot promoure’l a número dos de la policia.

López del Hierro, les referències en el sumari al qual com a amic de Villarejo són contínues, està previst que declari dimecres, juntament amb qui durant anys va ser cap de gabinet de l’expresidenta de Castella-la Manxa, José Luis Ortiz, qui a l’agenda de l’expolicia consta que li informava dels passos que s’anaven donant en l’operatiu. La setmana de passió per al partit acabarà dijous, quan el jutge torni a prendre declaració a Villarejo i al secretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez, a qui l’excomissari anomenava «Chisco».