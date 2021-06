El primer ministre de Suècia, Stefan Lofven, va anunciar ahir la seva dimissió, una setmana després de perdre una moció de censura al Parlament, sense anunciar una data per a unes possibles eleccions anticipades al país. «He demanat ser cessat com a primer ministre», va explicar Lofven, en una roda de premsa en la qual va afegir que «amb un any fins a les pròximes eleccions i enmig d’una pandèmia, uns comicis anticipats no són la millor opció per a Suècia».

«Sempre he dit que hem de buscar el millor per al país, no podem entrar en jocs polítics. Estic convençut que això és el millor per al país», va assenyalar. Així, Lofven va assenyalar que aquesta decisió «és la més difícil» que ha hagut d’adoptar fins ara i va afegir que el president del Parlament «ha d’iniciar la feina per proposar un primer ministre que compti amb el ple suport del Riksdag».