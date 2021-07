El fundador del Moviment Cinc Estrelles (M5S) italià, Beppe Grillo, i l’exprimer ministre Giuseppe Conte han iniciat una pugna pel lideratge i futur del partit antisistema, la major força del país i ara a la vora del trencament. Aquesta crisi interna amenaça l’estabilitat del Govern d’unitat de Mario Draghi, en què el Moviment Cinc Estrelles té un gran pes Si s’escindeix, Draghi perdria el seu soci majoritari, el que afectaria el projecte de l’executiu.

Grillo va carregar durament contra Conte, que va governar el país durant dos anys i mig, en assegurar que no podrà resoldre els problemes de la formació «perquè no té ni visió política ni capacitat de direcció». A més, ha convocat una consulta per internet, tradicional mètode de presa de decisions del partit, perquè els seus militants elegeixin un «Comitè Directiu» que elabori un pla d’acció davant les properes generals de 2023.